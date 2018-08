Oma raha

Ruokatilasto paljastaa: Peruna ja makkara jakavat kansaa kahtia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000005793306.html

Maidon kulutus vähenee

Broileria punaisen lihan sijasta