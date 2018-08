Oma raha

Sähkön puhelinmyynnistä useita valituksia – tarjous onkin sopimus, joka pitää erikseen purkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jokainen palaute on liikaa”

Sähkönmyyntiä ikäihmisille

Äidilleni (87 v.) oli hänen kielloistaan huolimatta lähetetty sopimusvahvistus. Jos sopimusta ei peruuta kahden viikon aikana, alkaa tulla laskuja. Peruuttaminen on tehty tietenkin tosi hankalaksi.

Yhdistäviä tekijöitä