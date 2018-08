Oma raha

Varo ostamasta talonrähjää – tarkista ainakin nämä asiat

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005774299.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuksia kannattaa tutkia

Salaojien ja kunnon eristysten puute riski

Ullakolle tehdyt huoneet voivat olla riski

Puutalojen julkisivu syyniin

Pilkut märkätilojen saumoissa

Materiaaleissa on voitu säästää