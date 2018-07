Oma raha

Älä mene halpaan ostaessasi käytettyä pyörää – ”Kauppakirja on ostajan oikeusturva”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos ostokuittia ei ole, kannattaa vähintäänkin tehdä kauppakirja

Miljoonien eurojen korvaukset