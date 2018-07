Oma raha

47 000 euroa kasassa 18-vuotiaana – kiitos vanhempien

Jos vanhemmat sijoittavat lapsensa lapsilisät, 18-vuotiaalla on kasassa varsin mukava rahasumma. Jos lapsi malttaa olla koskematta rahoihin, 50-vuotiaana potti on kasvanut yli puolen miljoonan. Lapselle sijoittaminen on herkkä aihe. Tänään me puhumme siitä.

