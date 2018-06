Oma raha

Metsä, tuuli, listaamattomat yhtiöt – uskaltaako niihin sijoittaa?

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat suhteellisen huonosti tunnettuja, vaikka niissä on paljon hyvää. Osaa on myyty piensijoittajille niin törkeästi, että se pilasi koko tuoteryhmän maineen. Se on harmi, sillä tarjolla on myös todella hyviä vaihtoehtoja.