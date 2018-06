Oma raha

Vessanpönttö voi yllättää ikävästi – jopa tuhansien eurojen lisälasku vuodessa

Yksi vika voi aiheuttaa jättikulut





Pitkät suihkut voivat moninkertaistaa vesilaskun

20 minuutin suihku päivittäin voi kasvattaa vesilaskua 600 eurolla vuodessa, kun 5 minuutilla summa putoaa noin 150 euroon.

Hinnat nousussa