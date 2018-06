Oma raha

Riita naapurin autotallista maksoi pariskunnalle 40 000 euroa

Pariskunta ei ymmärtänyt menettävänsä neliöitä

Kahden naapurin käymä riita autotallin rakennusneliöistä tuli maksamaan kanteen nostaneelle pariskunnalle 40 000 euroa. Pariskunta hävisi riidan sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.Kiistan tekee erikoiseksi se, että riitajutun osapuolet yhdessä hakivat ja saivat rakennusluvan, joka koski kummankin talon autotallia.Helsingin hovioikeus antoi jutussa viime viikolla oman ratkaisunsa. Se ei antanut valituslupaa, ja käräjäoikeuden ratkaisu jää voimaan.Omakotitalot ovat neljän talon korttelissa. Asemakaavassa jokaiselle talolle on 20 neliötä autotallin rakennusoikeutta, yhteensä 80 neliötä.Kaksi talonomistajaa sai yhteisellä lupahakemuksella lähes seitsemän vuotta sitten rakennusluvat hankkeilleen.Lupapäätöksessä oli suostumus naapureilta, ja luvan perusteella kävi selväksi, että tontille nousee 25 neliön autotalli.Kun rakennus oli valmis, pariskunnalle selvisi, että he olivat antaneet suostumuksensa, jolla 80 neliön rakennusoikeus oli käytetty kokonaisuudessaan.Pariskunta koki menettäneen muutaman neliön rakennusoikeudestaan ja haki naapurilta 1 650 euron korvausta. Naapuri ei laskua maksanut ja seurauksena oli riitakanne käräjäoikeudessa.Vastapuoli vaati kanteen hylkäämistä, koska pariskunta oli antanut suostumuksensa eikä neliöistä ollut sovittu mitään erillistä korvausta.Käräjäoikeus oli tallin rakentaneen kanssa samaa mieltä ja hylkäsi kanteen. Oikeus totesi perusteluissaan, että kiinteistön hallinnanjakosopimuksessa ei mainita mitään autosuojien rakennusoikeuden jakautumisesta. Hallinnanjakosopimus on asiakirja kiinteistölle, jossa on useita omistajia ja se vastaa taloyhtiöiden yhtiöjärjestystä.Oikeus toteaa päätöksessään, että arkkitehdin alkuperäisen suunnitelman mukaan kiinteistölle ei ilmeisesti pitänyt tulla lainkaan autosuojia ja sen vuoksi sopimuksessa ei ollut mainintaa autosuojien rakennusoikeuden jakautumisesta.Talojen omistajat olivat kuitenkin pitäneet lähtökohtana kaavamääräystä, jonka mukaan jokaiselle talolle oli rakennusoikeutta 20 neliön autotalliin. Jos joku rakentaisi suuremman autotallin, ei sen jälkeen enää ollut mahdollista rakentaa jokaiselle talolle 20 neliön tallia.Käräjäoikeuden mukaan rakennuslupapäätöksellä ja siihen liittyvällä valtakirjalla pariskunta suostui 25 neliön tallin rakentamiseen naapuritalolle.Oikeudessa selvisi, ettei pariskunta ymmärtänyt suostumusta antaessaan menettävänsä viisi neliötä omasta rakennusoikeudestaan, vaan oletti, että se koskisi jotain toista taloa. Pariskunta ei olisi suostumustaan antanut, jos sen vaikutukset olivat tiedossa.Pariskunnan erehdykselle oikeus ei antanut ratkaisussaan merkitystä.Oikeus totesi vastapuolen toimineen vilpittömässä mielessä ja hylkäsi korvausvaatimuksen, koska suostumuksen antamisen yhteydessä korvauksesta ei ollut sovittu.Riitakanteen nostanut hävisi jutun ja joutuu maksamaan kummankin osapuolen asianajokulut. Riidan hinnaksi tuli noin 40 000 euroa, jolla summalla saisi jo tavallista komeamman autotallin.Pariskunta haki hovioikeudesta oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa ja kulut jäävät pariskunnan maksettavaksi.Hovioikeus antoi ratkaisun jutussa torstaina. Ratkaisuun on edelleen mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.