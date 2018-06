Oma raha

4 tapaa törttöillä kesäaskareissa – ”Haki kirveen ja iski hamaralla naapurin vaimoa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Vaali naapurirauhaa niin kotona kuin mökillä

2. Kuvauskopteri voidaan tulkita salakatseluksi

3. Katso, että vakuutukset ovat kunnossa ja riittävän kattavat

4. Älä edes tissuttele kesäaskareiden lomassa

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000005714976.html