Lisämaininta kauppakirjassa palasi kummittelemaan 9 vuoden jälkeen: asunnon myyjälle lähes 30 000 euron lasku

Paalutusremontti askarrutti ostajaa – myyjä teki kauppakirjaan lisäyksen

Asunto-osaketta koskevassa kauppakirjassa ollut maininta, jonka mukaan myyjä osallistuu talon perusteiden paalutuskustannuksiin, jos laskun summa ylittää 17 000 euroa, tuli kalliiksi myyjälle.Vanhan kerrostalon paalutuslasku nousi lähes 30 000 euroon ja myyjän on maksettava ostajalle erotus eli 13 000 euroa.Myyjän saama lasku yhdeksän vuoden takaisesta asuntokaupasta on kaikkiaan lähes 30 000 euroa, sillä hän hävisi riidan sekä käräjä- että hovioikeudessa ja remonttilaskun päälle tulevat vielä asianajokulut.Turun hovioikeus ratkaisi riidan viime viikolla.Omistaja oli myynyt asuntoaan jo pidemmän aikaa ennen kuin pääsi tekemään kauppaa. Kaupan ehtoihin kuului kuitenkin osallistuminen meneillään olevan paalutusremontin kuluihin, muuten kauppaa ei olisi edes syntynyt.Talo oli vuosikymmenten saatossa painunut, ja sitä jouduttiin paaluttamaan. Remontti maksoi runsaat miljoona euroa. Asuntoa koskevat lopulliset kulut paalutuksesta selvisivät vasta pari vuotta kaupanteon jälkeen.Asunnon uusi omistaja sai eteensä laskun, joka oli aivan muuta kuin hän odotti.Ostaja oli maksanut asunnosta 155 000 euroa. Hän piti summaa odotettavissa olevien remonttikulujen kanssa maksimihintana. Paalutusremontti tuli kuitenkin odotettua kalliimmaksi.Ostajan näkökulmasta valoa ahdinkoon toi kuitenkin lisämaininta kauppakirjassa, josta selviää, että edellinen omistaja lupaa osallistua paalutuskuluihin yli 17 000 euron summan ylimenevältä osalta.Kun myyjä ei maksanut lupaamaansa osuutta, uusi omistaja nosti kanteen ja vaati myyjää lunastamaan lupauksensa.Myyjä kiisti kanteen. Hänen mielestään saatava oli vanhentunut, koska kanne oli nostettu lähes viisi vuotta kaupanteosta.Myyjä piti lisäksi taloyhtiön laskelmaa paalutuskuluista virheellisenä, koska paalutuskuluihin olisi laitettu sinne kuulumattomia eriä.Käräjäoikeus totesi selvityksiin ja todistajien kertomuksiin perustuen, että laskelma paalutuskuluista oli oikea.Oikeus muistuttaa, että kustannusten ylittyminen ei alenna myyjän maksuvelvollisuutta, joka on tuotu selvästi esille kauppakirjassa.Ratkaisun mukaan ostajan tekemä ilmoitus myyjän maksuvelvollisuudesta täytti reklamaation edellytykset eikä velka ollut vanhentunut.Myyjä ei tyytynyt käräjäoikeuden kahden vuoden takaiseen päätökseen ja valitti siitä Turun hovioikeuteen.Myyjä piti ratkaisua virheellisenä ja vaati kanteen hylkäämistä. Hovioikeus totesi, ettei käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen ollut aihetta.