Oma raha

Naiset ovat tyytyväisiä pienempään tuottoon kuin miehet

Kyselyn mukaan naiset ovat tyytyväisiä pienempään tuottoon ja odottavat miehiä enemmän vastuullisuutta sijoitustoiminnassa. Naisten yleisin sijoituskohde on säästötili. Miehet säästävät enemmän osakkeisiin.Noin 70 prosenttia naisista säästää tai sijoittaa, kun miehillä vastaava luku on liki 80 prosenttia. Naiset säästävät keskimäärin 4 100 euroa vuodessa ja miehet 5 700 euroa vuodessa.Tutkimukseen vastasi maaliskuussa netissä yli tuhat suomalaista, joista yli 700 oli naisia ja reilut 300 miehiä.Lähes kolmannes naisista koki, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja osaamista sijoittamisesta. Miehillä vastaava luku on noin kymmenen prosenttia pienempi.Nordean mukaan naiset ovat kyselyn perusteella selvästi turvallisuushakuisempia sijoittajia. Miehillä puolestaan huonot aiemmat kokemukset estävät sijoittamista, mikä voi viitata liialliseen riskin ottoon.