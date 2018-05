Oma raha

Äitinsä asunnossa asunut sai 90 000 euron laskun – vesivahinko teki tuhojaan

Allaskaapin viemäri syyllinen vaurioihin

Taloyhtiö vei riidaan hovioikeuteen

Omistaja vapautui kaikista korjausvastuista

Kerrostaloasunnon keittiön allaskaappiin vuosikaudet valunut vesi tuhosi lattiaa 15 neliön alalta. Kosteus nousi myös seinärakenteisiin ja pääsi alapuoliseen asuntoon.Vesivahingon ja oikeudenkäyntien kulut ovat noin 90 000 euroa, jotka 1 260 euron eläkkeen varassa olevan asukkaan on maksettava. Hän asuu iäkkään äitinsä asunnossa.Äidin Helsingin hovioikeus vapautti kaikista vastuista, sillä äiti ei ollut asunnossa käynyt lähes 20 vuoteen.Vesivuoto paljastui asunnossa kesällä 2013, kun asuntojen patteriventtiilejä vaihdettiin. Vuoto paljastui alapuolella olevasta asunnosta, joka oli ollut pitkään asumaton, mutta vuodon aiheuttaja oli yläpuolisessa asunnossa.Pääsyylliseksi todettiin keittiön allaskaapin vuotava viemäriputki. Sen kautta valunut vesi sai aikaiseksi kahdessa asunnossa runsaan 57 000 euron remontit.Remontin maksajasta tuli riita. Taloyhtiö vaati omistajaa ja asukasta vastuuseen vahingoista.Asunnon omistaja on lähes 90-vuotias nainen, ja asunnossa asuu hänen eläkkeellä oleva poikansa. Omistaja on liikuntarajoitteinen eikä ole sen vuoksi asunnossaan käynyt pariin vuosikymmeneen. Äidin ja pojan välillä ei ole ollut vuokrasopimusta.Käräjäoikeus katsoi, ettei omistaja huolehtinut asunnostaan, kun ei ilmoittanut asunnon korjaustarpeesta taloyhtiölle.Käräjäoikeus totesi myös asukkaan laiminlyöneen huolehtimisen, kun ei ollut ilmoittanut viemärivuodosta.Todistajina kuultujen asiantuntijoiden mukaan allaskaapin viemäri oli pääsyyllinen asuntojen vaurioihin. Allaskaapin pohjalevy oli puhki ja kaappi homeessa. Kosteusvaurioita oli myös kylpyhuoneessa.Käräjäoikeus katsoi, että taloyhtiöllä on kunnossapitovastuu putkista ja asuntojen kylpyhuoneista, jotka olivat jo elinkaarensa päässä. Taloyhtiö korjasi ne vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia.Käräjäoikeus otti vuoden takaisessa ratkaisussaan huomioon vastaajien tuottamuksen ja kylpyhuoneiden ja putkistojen saneeraustarpeet. Käräjäoikeus kohtuullisti äidin ja pojan maksettavaksi määrätyt remonttikorvaukset 10 000 euroon. Päälle tulivat vielä noin 20 000 euron asianajokulut.Taloyhtiö oli tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun ja vei riidan hovioikeuteen. Taloyhtiö vaati edelleen kaikkia remonttikuluja äidiltä ja pojalta.Hovioikeus totesi kuten käräjäoikeuskin, että kosteus oli levinnyt asuntoon allaskaapista pitkän ajan kuluessa. Allaskaapissa oli astia, johon asukas oli kerännyt vuotovesiä.Olohuoneen seinissä oli laajoja kostuneita alueita. Ne olivat osin huonekalujen takana, mutta osa oli selvästi nähtävissä.Koska asunnon omistaja ei vuosikausiin kyennyt käymään asunnossa, oli vuokralaisena ollut poika hovioikeuden ratkaisun mukaan vastuuasemassa. Vahingot asunnossa olivat selvästi nähtävissä ja asukkaan olisi pitänyt ymmärtää, että vuodon aiheuttaja on korjattava, jotteivät vahingot leviäisi laajemmalle alueelle.Hovioikeuden ratkaisun mukaan asukkaan toiminta oli vahingonkorvauslain perusteella tuottamuksellista ja hänen on maksettava aiheuttamansa vahingot.Vaikkei asukkaan ja omistajan välillä ollutkaan vuokrasopimusta, muistutti järjestely hovioikeuden mukaan vuokrasuhdetta.Käräjäoikeuden mielestä omistajan olisi pitänyt tarkastaa asunto useammin, mutta hovioikeus oli eri mieltä. Sen mielestä omistajalla ei ollut erityistä syytä olettaa etteikö asukas huolehtisi asunnosta.Hovioikeuden mielestä äiti ei toiminut huolimattomasti eikä hänellä ole velvollisuutta vastata poikansa aiheuttamasta vahingosta.Hovioikeus vapautti äidin kaikista korvausvastuista ja katsoi, että kaikki taloyhtiön korjauskulut ovat yhteydessä asukkaan tuottamukselliseen menettelyyn.Hovioikeus ei nähnyt perusteita sovittelulle, ja asukkaan on maksettava kaikki remonttikulut. Päälle tulevat vielä omat ja taloyhtiön asianajokulut, joista oikeus leikkasi noin kolmasosan.Huolimattomuus tuli maksamaan asukkaalle noin 90 000 euroa.Hovioikeus antoi jutussa ratkaisun torstaina. Päätöksen voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta.