Oma raha

”Opin, että jokaisella pitää olla kymppitonni säästössä avioeron varalta”

Vuokra-asunto maksoi 1 500 euroa kuussa

Mies lakkasi hoitamasta kuluja ja kaikki jäi yhtäkkiä minun vastuulleni.

”Taidan sittenkin olla kohtalainen äiti”