Oma raha

Myynti ja markkinointi kannattaa: osaajien keskipalkka nousi 5 000 euroon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin palkkahajonta kasvoi

Myyntipäällikkönaisen euro on 91 senttiä

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten mediaanipalkka oli viime vuonna 5 000 euroa. Se on 250 euroa enemmän kuin edellisvuonna.Asiasta kertoo alan etujärjestö Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA tiedotteessaan.– Ero eri tehtävätason palkkojen välillä on kasvanut. Taantuma kasvatti palkkahaitaria, koska uudet työsuhteet solmittiin nousukautta alhaisemmilla palkoilla. Toisaalta vanhojen työntekijöiden palkkakehitys pysyi taantumasta huolimatta vahvana, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toiminnanjohtajaselittää palkkojen nousua.Noususuhdanteessa palkkoja kasvattaa myös työpaikan vaihto, ja myyntialalla avoimia paikkoja on ollut tarjolla runsaasti.Myös johtajien palkka myynnissä ja markkinoinnissa nousi. Heidän mediaanipalkkansa oli viime vuonna 7 200 euroa, mikä on 300 euroa enemmän kuin edellisvuonna. Päälliköiden mediaanipalkka oli 5 050 euroa, 2,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.Edustajien mediaanipalkka puolestaan laski 2,5 prosenttia 4 000 euroon kuukaudessa.Toimialoista suurimmat palkat ansaitaan teollisuudessa, jossa mediaanipalkka on 4,9 prosenttia edellisvuotta enemmän, 5 200 euroa. Prosenttimääräisesti suurin nousu tapahtui kuitenkin tukkukaupassa, jossa mediaanipalkka nousi peräti 6,8 prosenttia 5 020 euroon.Palkat nousivat Kaakkois-Suomea, Keski-Suomea ja Länsi-Suomea lukuun ottamatta. Alueista Uusimaa on kärjessä 5 740 euron mediaanipalkalla, kun Itä-Suomessa mediaanipalkka on 4 100 euroa kuukaudessa.Sukupuolten välinen palkkaero näkyy kaikilla tehtävätasoilla: esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin päällikkötehtävissä toimivan miehen mediaanipalkka on 5 170 euroa, kun nainen vastaavalla tehtävätasolla tienaa 4 700 euroa kuukaudessa.– Myyntipäällikkönaisen euro näyttäisi siis olevan 91 senttiä. Viime aikoina suomalaisen naisen euron on laskettu jäävän 82 senttiin, joten myyntiala vaikuttaa olevan palkkatasa-arvossa jonkin verran edellä, Häkkinen sanoo.