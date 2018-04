Oma raha

Lauri, 24, muutti Thaimaahan ja sai kulttuurishokin – viikko Suomessa avasi silmät

Tuli mietittyä, olisiko kaikki sittenkin Suomessa paremmin.





Yritys maksaa palkan, hoitaa viisumit ja toimistotilat

Jos haluaa tavoitella länsimaista elintasoa, siitä saa maksaa aika korkean hinnan.