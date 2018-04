Oma raha

6 vinkkiä: Näin vältät liiat perintöverot – yleinen harhakäsitys on, että leski perii puolet

1. Hajauttaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Hallintaoikeus





3. 4 999 euroa kolmen vuoden välein

4. Testamentilla lapsenlapsille verovapaasti alle 20 000 euroa

5. Leski saa valita ilman veroja omaisuutta 109 999 eurolla

6. Harhakäsitys: leski perii puolet omaisuudesta