Oma raha

Lähihoitaja Sanna Kinanen, 30, keksi tavan tehdä rahaa – elää nyt vapaata elämää ja reissaa ympäri maailmaa

Ennen elin kädestä suuhun.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisen olen todella tarkka rahankäytöstä ja koen, että voimaannun, kun minä hallitsen rahojani, eikä raha hallitse minua.





Monesti ihmisillä on jopa parempi tilanne kuin he aavistavatkaan. He eivät vain ole koskaan tutustuneet oman taloutensa tunnuslukuihin.