Oma raha

2,5 päivän työnteosta tuli painajainen – ei muita tuloja 2 kuukauteen

”Lopputulemana yöunien menetys”

Jouduin siis olemaan ilman mitään tuloja parin päivän palkkaa lukuun ottamatta.

Osaamisen päivittäminen ei kelvannut aktiivisuudeksi

Sain vastauksen, että kursseja ei järjestetä toukokuun lopussa, kesäkuussa, heinäkuussa, eikä ilmeisesti elokuussakaan.

Vaatii sitkeyttä kestää torjuntaa

Luvataan työtä vaikka ensin päiväksi, mutta lopulta se ei pidäkään paikkaansa.