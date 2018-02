Oma raha

3 säästäjää valitsi 500 eurolle sijoituskohteet syksyllä – miten kävi, kun pörssissä rytisi tällä viikolla?





Osakevalinta osui nappiin

Lisäsin rahastoihin paukkuja ja ajattelin, että nyt saa halvalla eli nostin säästösummia.

Lahtinen ei muuttaisi mitään – eikä hötkyillyt





Ostojen aika on sitten, kun tullaan enemmän alas.

Rahasto kehittynyt vaisusti





Notkahdus ei yllättänyt

Kaikkiin rahastoihin, joissa on osakkeita vähääkään enemmän, tuli selvä notkahdus.