Oma raha

Mikko aikoo vaihtaa työt hölläilyyn 35-vuotiaana: ”Toisille on todella vaikeaa saada yhtään mitään säästöön”

Jotkut puhuvat taloudellisesta riippumattomuudesta, mutta minä tykkään puhua eläkkeestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säästä enemmän kuin kulutat, tuhlaa vähemmän kuin tienaat

Sysäys tähän oli se, että tajusin sen olevan mahdollista ja moni on siihen pystynyt.

Olen löytänyt rohkeutta tehdä jo nyt sellaisia valintoja, joita olisin tehnyt vasta eläkkeellä.