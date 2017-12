Oma raha

Riitta, 62, lopetti työt ja alkoi nostaa puolikasta eläkettä – katso laskelmista, paljonko voit saada

Katso yllä olevalta videolta, kuinka varhennettu eläke toimii.

Jo 13 000 suomalaista hakenut

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Suurin osa jatkaa töissä





Varhentaminen leikkaa eläkettä loppuiäksi

Laskin sen jo hyvissä ajoin ennen varhennetun eläkkeen hakemista, enkä pidä alennusta kovin suurena. Annan enemmän arvoa sille, että pääsee terveenä eläkkeelle.

Verotus suosii palkan ja eläkkeen yhdistelmää