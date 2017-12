Oma raha

Kommentti: Joulupukki ei ansaitse kunniaa kaikista lahjoista

Taloustaitoja voi opettaa lapselle jo pienestä pitäen kotona. Joulu antaa siihen hyvän tilaisuuden.”Miksi joulupukki saa kaiken kunnian lahjoista, kun itse on juossut hikipäässä kaupoissa ja ladannut seteliä tiskiin?” kysyi erään tuttavaperheen isä joulun alla. Hän oli jo saanut valehtelusta tarpeekseen ja valmis paljastamaan alle kouluikäiselle tyttärelleen totuuden.Puheenaihe on yleinen lapsiperheissä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun lapset alkavat valittaa vääristä lahjoista, moni vanhempi puree hammasta ja palaa halusta kertoa, ketkä lahjat oikeasti hankkivat – ja maksavat.Lapsille ei ole mikään pakko väittää, että kaikki lahjat tai edes suurin osa niistä olisi peräisin tonttujen työpajasta Korvatunturilta. Kevyempi versio sadusta tuskin pilaa lapsen jouluja ja joulumuistoja. On ihan perusteltua poiketa perinteestä, helpottaa elämäänsä ja tehdä selväksi jo heti alusta alkaen, että vanhemmat ja isovanhemmat ovat usein niitä, jotka lahjat ostavat. Pukki tuo vain pehmeät paketit.Ekaluokkalaiselle voi hyvin kertoa, kuinka monta tuntia töitä on pitänyt tehdä, että paketit on saatu tienattua kuusen alle. Ja että mielihalu on eri asia kuin tarve. Aina tulee uusia kivoja.Aikuisten halu ostaa ihan pienillekin lapsille useita lahjoja on hämmentävä. Kun sekä isovanhemmat, vanhemmat että kummit ostavat lahjan, pari, tavaramäärä on melkoinen. Ei ihme, että kirpputorit pullistelevat ennen joulua, kun vanhoja leluja kannetaan sinne kassikaupalla, jotta pukin tuomat mahtuvat tilalle.Lapsi ei mene rikki, vaikka jouluisin toteutuisi vain pari toivetta.Toinen vaihtoehto on perustaa lapselle säästö- tai arvo-osuustili ja laittaa osa lahjoista sinne rahan muodossa. Kun lapsi oppii laskemaan, hänelle voi opettaa, kuinka säästetään, ja miten raha poikii sekä kasvaa korkoa.Talous- ja säästämistaitojen on hyvä olla hallussa viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi kasvaa nuoreksi. Nuoret ovat otollinen kohderyhmä markkinoinnille ja mainonnalle – ja ostaminen käy nykyään käden käänteessä. Tililtä saa helposti lähtemään rahaa, mutta rahan saaminen sinne vaatii enemmän. On kummallista kuvitella, että harkitsevainen rahankäyttö opitaan itsestään ja työkalut mielihalujen vastustamiseen saadaan synnyinlahjana.Säästöpankkiryhmän tuoreen kyselyn mukaan 80 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista haluaa kouluihin lisää talousopetusta. Sitä voi antaa myös kotona. Ja se kannattaa, sillä vanhempien myönteinen vaikutus lasten ja nuorten taloustaitoihin on tullut esille monissa tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan vanhempien rahankäyttötavat periytyvät.