”Sairauspäivän omavastuu on koepallo seuraavalle työsopimuskierrokselle.”

Tuleva hallitus esittää kertaheitolla suuria muutoksia työelämän pelisääntöihin, kommentoi uutta hallitusohjelmaa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen.

– Tämä hallitus on oikeistolainen, ja se noudattaa sen mukaista työelämä­politiikkaa. Sikäli se oli odotettavissa olevaa, mutta yllättävän monta palkansaaja­puolelle hankalaa uudistusta tuli kerralla.

Rajuimpia muutoksia ovat Koskisen mielestä työntekijän irtisanomisen alentuminen, työtaisteluihin liittyvät kiristykset ja erityisesti lakkosakot.

Seppo Koskinen muistuttaa, että työtaistelu­oikeus on ollut hyvin vahva oikeus.

Hallitusohjelmassa ei puututa perus­työtaisteluihin, vaan myötätunto­työtaisteluihin ja poliittisiin työtaisteluihin.

Jos lakkosakko nousee esitetyn mukaan, eli on maksimissaan 150 000 euroa ja minimissään 10 000 euroa, se on Koskisen mukaan valtavan suuri hyppäys.

– Jos vielä tulee yksilöseuraamus 200 euroa, kyllähän kielletyt työtaistelut alkavat olla kalliita niille ryhtyville. Työtuomioistuin kun määrää lakkosakkoja, pakkohan sen on katsoa syntynyttä uutta asteikkoa.

Yksilöpuolella raju toimi voi Koskisen mukaan olla irtisanomissäännös.

Nykyisin irtisanomisen edellytyksenä on ”asiallinen ja painava syy”. Hallituksen esityksessä painava-sana on pudonnut, irtisanomisen edellytyksenä on ”asiallinen syy”.

Koskinen sanoo, että säännöstä on vaikea tulkita, mutta kyseessä voi olla käytännössä merkittävä kynnyksen lasku.

– Kynnys joka tapauksessa on matalammalla, mutta kuinka paljon, sitä ei vielä tarkkaan voida tietää.

Määräaikaiseen työsuhteeseen liittyvä muutos on Koskisen mielestä suuri. Hallitusohjelman mukaan enintään vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta.

– Vielä ei tosin tiedetä, mikä on uudistuksen varsinainen sisältö. Onko vain niin, että erillinen määräaikainen (työsopimus) voidaan ilman perustetta sopia vuoden mittaiseksi. Vai onko niin, että se voi olla työsuhteen ensimmäinen sopimus, ja sitten se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Epäselvää Koskiselle on vielä se, minkälaista määräaikaisuutta tarkoitetaan.

Huomiota on herättänyt ohjelman kirjaus, jonka mukaan ensimmäinen sairauspäivä on palkaton.

Seppo Koskinen pitää esitystä lähinnä koepallona seuraavia työsopimus­neuvotteluja varten. Melkein kaikissa työehto­sopimuksissa ja virkaehto­sopimuksissa on sovittu ainakin sillä tavalla, miten asia on nyt laissa.

Koskinen ennustaa, että siinä vaiheessa, kun sopimukset päättyvät, katsotaan, muuttuvatko sopimusten määräykset.

Koskinen arvelee, että työnantajapuoli varmaankin ehdottaa ensimmäiseen sairauspäivään omavastuuta.

– Kyllä palkansaajapuoli on varmaan sen verran kimpaantunut kaikista näistä uudistuksista, ettei se kovin helposti siihen suostu. Työtaisteluja voisi tulla, jos aletaan vetää tiukkaa linjaa.