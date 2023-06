Sunilan tehtaan kohtalo painaa mieliä Kaakkois-Suomessa – ”Ei välttämättä jää viimeiseksi huonoksi uutiseksi metsäalalta”

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm pelkää, ettei huono uutinen jää metsäalan viimeiseksi. Hän ja Paperiliiton Petri Vanhala odottavat valtiota kotkalaisten tueksi.

Suunnitelma Sunilan sellutehtaan sulkemisesta tuli tehtaan väelle yllätyksenä ainakin aikataulunsa puolesta, kertoo varapääluottamusmies Marko Kaitasuo.

Tehtaan väki kutsuttiin koolle aamukahdeksan jälkeen, ja tilaisuus pidettiin ennen kymmentä. Työntekijät saivat tiedon tehtaan suunnitellusta sulkemisesta vähän ennen pörssitiedotteen julkaisua.

Metsäyhtiö Stora Enso suunnittelee Kotkassa sijaitsevan Sunilan sulkemista osana laajempia rakenneuudistuksia. Sunilan tehdas työllistää noin 270 ihmistä, ja sen sulkeminen koskisi noin 250 työntekijää.

Kaitasuo tietää kokemuksesta, että kyseessä on rankka uutinen. Noin 50 vuotta Kotkassa asunut Kaitasuo oli tehtaalla töissä myös 2009, jolloin Stora Enso ilmoitti Sunilan tehtaan sulkemisesta edellisen kerran.

Tuolloin yhtiö pyörsi päätöksensä vielä saman vuoden aikana. Nyt Kaitasuo ei usko ihmepelastukseen, vaikkei hän haluaisi pitää ennakoitua sulkemista sataprosenttisen ehdottomana.

– Ei jaksa uskoa. Tilanne on vaikea, hän sanoo STT:lle.

Tehdas on jo hiljainen

Stora Enso on kertonut synkkiä uutisia pitkin vuotta. Yhtiö on arvioinut tuloksensa vähintään puolittuvan viime vuodesta, ja se on päättänyt aiemmissa muutosneuvotteluissa lomautusten mahdollisuudesta.

Lomautukset ennättivät koskemaan myös Sunilaa. Tehtaan kaikkien työntekijöiden lomautuksen oli tarkoitus alkaa ensi kuussa ja kestää kolme kuukautta.

– Olisin ajatellut, että lomautusten aikana olisivat tulleet näin huonot uutiset. Ne tulivat nyt nopeammin, Kaitasuo sanoo.

Hän kertoo, että tehtaan tuotanto ajettiin alas vapun jälkeen, eli se on ollut hiljaisena puolitoista kuukautta.

– Jos muutosneuvottelut menevät työnantajan esityksen mukaisesti, tehdas ei tule enää käynnistymään. Sen taru on näillä näkymin ohi, Kaitasuo sanoo.

– Kyllä tälle kaupungillekin on iso merkitys, kun muuttotappiota on ollut vuosia, niin ei tämä ainakaan paranna tilannetta.

”Ei välttämättä jää viimeiseksi”

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala odottaa, että tehtaan kohtalon vuoksi aloitetuissa muutosneuvotteluissa otetaan huomioon se, että työntekijät ovat tehneet alan eteen oman osansa. Hän muistuttaa tiedotteessa, että metsäyhtiöt ovat tehneet hyviä tuloksia edellisen kahden vuoden ajan.

– Muutosturvaa tarvitaan nyt sekä yhtiön että valtion puolelta. Meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa on syytä vielä pohtia ansioturvaan suunniteltuja leikkauksia. Myös tulevalla omistajaohjausministerillä on tehtävässään näytön paikka, Vanhala sanoo.

Valtio omistaa sijoitusyhtiö Solidiumin kautta Stora Ensosta noin 10 prosenttia osakkeista ja 27 prosenttia äänivallasta. Myös Kela omistaa yhtiöstä osuuden.

Myös monet demarikansanedustajat penäsivät tuoreeltaan valtion tukea alueelle. Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm vaatii, että Petteri Orpon (kok) tuleva hallitus huolehtii ensitöikseen riittävistä tukitoimista Kotkan alueelle. Malm on kansanedustaja samasta vaalipiiristä eli Kaakkois-Suomesta.

– Sota Ukrainassa vaikuttaa kilpailuolosuhteisiin laajasti, ja pahoin pelkään, että tämä ei välttämättä jää viimeiseksi huonoksi uutiseksi metsäalalta. Vaikutukset erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa ovat valtavia, ja maan hallituksen tulee keskittää huomionsa niiden ehkäisemiseen, Malm sanoo tiedotteessa.

Vanhalan mukaan Sunilan kohtalo tuntuu suorastaan julmalta, koska tehdas on jo kerran noussut eloon.

– Tässä näkyy Venäjän puun merkitys metsäteollisuudelle. Baltiasta tuotavan puun hinta rasittaa nyt alaa, Vanhala sanoo.

Stora Enso perusteli Sunilan kannattamattomuutta osittain kustannusten nousulla, kun puun tuonti Venäjältä on loppunut.