Valtiovarainministeriö: Suomen talous ei kasva tänä vuonna

Ministeriö arvioi, että vihreän siirtymän investoinnit voivat tuoda ennustettua suuremman positiivisen kasvuimpulssin.

Suomen talous ei kasva tänä vuonna, sillä hintojen ja korkojen nousu vähentää kotitalouksien kulutusta ja investointeja, ilmenee valtiovarainministeriön (VM) talouskatsauksesta.

– Vastapainoksi ulkomaankaupan vaikutus kasvuun on positiivinen viennin kasvaessa ja tuonnin vähentyessä merkittävästi, VM kertoo tiedotteessa.

Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaa 1,4 prosenttia hintojen nousun hidastuessa ja kotitalouksien tulojen kasvaessa. Vuonna 2025 talouskasvu nopeutuu VM:n mukaan 1,9 prosenttiin.

VM:n mukaan syynä ovat kulutuksen kasvun lisäksi vihreän siirtymän investoinnit, jotka lisäävät kotimaista kysyntää.

VM:n mukaan työttömyysaste laskee 6,6 prosenttiin ja 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,6 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

– Yhtä hyvä työttömyystilanne on ollut viimeksi 1990-luvun alussa, ministeriö kertoo.

Talouden tilannekuva on VM:n mukaan kaksijakoinen sekä Suomessa että maailmalla. VM viittaa tällä siihen, että palvelut ovat vahvassa kasvussa, työllisyystilanne paranee ja palkat nousevat, mutta teollisuuden tilanne on selvästi aiempaa heikompi ja korkojen nousu on saanut rakentamisen syvään laskuun.

Vihreä siirtymä vauhdittaa kasvua

Ministeriö kertoo, että asuntoluottojen korkojen nopea nousu on hyydyttänyt asuntomarkkinat, ja uusien kohteiden rakentamisen aloitukset ovat alkuvuonna vähentyneet noin neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen.

VM kertoo, että rakentamista pitävät kuitenkin yllä korjausrakentaminen ja muu kuin asuinrakentaminen.

– Asuntomarkkinoiden pysähdystilan odotetaan jäävän lyhytaikaiseksi. Asuinrakentamisen ennakoitua suurempi lasku on kuitenkin mahdollista, erityisesti jos hintojen ja korkojen nousu jatkuvat ennakoitua pidempään, ministeriö sanoo tiedotteessa.

VM arvioi, että vihreän siirtymän investoinnit vauhdittavat talouskasvua ja ne voivat tarjota myös ennustettua suuremman positiivisen kasvuimpulssin.

– Suomeen on suunnitteilla erittäin merkittävä määrä tuulivoimainvestointeja ja sen tuottamaa halpaa sekä puhdasta energiaa hyödyntäviä tuotantolaitosinvestointeja. Kaikki investointisuunnitelmat eivät toteudu, mutta suunnitelmien määrä on moninkertainen normaaliin tilanteeseen verrattuna, VM sanoo.