Noho Partners -ravintolayhtiö ostaa enemmistön sushiin keskittyneestä neljän ravintolan ketjusta.

Ravintolayhtiö NoHo Partners ostaa Sushibar + Wine -ketjun liiketoiminnan yhdessä ketjun toisen perustajan Matti Sarkkisen kanssa. Helsingissä sijaitsevat neljä ravintolaa siirtyvät heinäkuun alussa työntekijöineen uuteen perustettavaan yhtiöön. Myyjänä on We Are Group -ravintolayhtiö.

Sushibar + Wine -ketjun liikevaihto on noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Noho Partnersin osuus uudesta yhtiöstä on 75 prosenttia ja Sarkkisen 25 prosenttia. Sarkkinen jatkaa ketjun johtamista ja kehittämistä yrittäjäosakkaana.