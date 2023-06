Ukrainan sodan myötä rakennusliikkeiden kiinnostus tontteja kohtaan lopahti.

Lasse peri alkuvuodesta 2022 isältään kaksi vierekkäistä tonttia Vantaalta. Hän ei ole saanut tontteja kaupaksi, mutta hänen täytyy maksaa koko perinnöstä yli 200 000 euroa perintöveroa. Sen vuoksi hän pelkää koko perinnön joutumista ulosottoon.

Lassen mukaan rakennusliikkeet ovat pitkään olleet kiinnostuneita tonteista. Kyselyt alkoivat, kun hänen äitinsä kuoli yli 20 vuotta sitten.

Lassen isän kuoleman jälkeen rakennusliikkeet olivat yhä kiinnostuneita perinnöstä. Toisella tontilla on Lassen lapsuudenkoti, ja toisella on hänen isoisänsä kesämökki.

Tonteilla on Lassen mukaan huomattavasti enemmän rakennusoikeutta, joten tontteja on myyty rakennusmaana. Tontteja on kaupattu yhtenä kokonaisuutena.

Tammikuussa 2022 Lassen isän kuoleman jälkeen tontteja kyseli noin kymmenen rakennusliikettä. Alustavista neuvotteluista huolimatta kaupankäynti päättyi kuin seinään, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Tonteilla oli jo ostajat heti valmiina tammikuussa. Sota sotki kaikki suunnitelmat. Yli vuoteen ei ole ollut mitään kiinnostusta.

Lasse oli suunnitellut muuttavansa kerrostaloon. Ukrainan sodan myötä rakennusalan näkymät muuttuivat äkisti, ja Lasse jäi loukkuun tonttien kanssa.

Lassen mukaan perunkirjoitus viivästyi, koska hän odotti sukuselvitystä yli kolme kuukautta. Digi- ja väestötietoviraston mukaan sukuselvityksen käsittelyaika alkuvuodesta 2022 oli noin 7–8 viikkoa. DVV:stä kerrotaan, että poikkeustapauksissa käsittelyssä on saattanut kestää pidempään.

–Odotimme yhtä paperia. Jos olisin saanut sukuselvityksen tammikuussa, olisin ehtinyt myydä kiinteistöt ennen Ukrainan sotaa.

Lassen täytyy maksaa perintövero, vaikka hän ei ole saanut kiinteistöjään myydyksi. Hän kertoo, että ei ole saanut pankista lainaa verojen maksamiseen.

Lassen perintöverojen ensimmäisen osan eräpäivä oli kesäkuun alussa. Toinen erä pitäisi maksaa elokuuhun mennessä.

Lasse pelkää, että pahimmassa tapauksessa hän saattaa menettää koko perinnön, jos verot menevät ulosottoon.

– Olen ihan puun ja kuoren välissä tässä. Pankista en saa lainaa, mutta verot odottavat maksuaan. Mistään en saa rahaa ennen kuin kiinteistöt on myyty.

Perintöveron voi maksaa kahdessa erässä, jos veron summa on yli 500 euroa. Veron toinen erä on maksettava kaksi kuukautta ensimmäisen eräpäivän jälkeen.

Perintövero menee ulosottoon kahden vuoden päästä ensimmäisestä eräpäivästä. Eräpäivän jälkeen maksetusta perintäverosta täytyy maksaa viivästyskorkoa.

Verohallinnon riskivastaava Tuomas Hurskainen kertoo, että perintöveron maksaminen perustuu valtiovarainministeriön asetukseen.

–Yleisen käytännön mukaan verot maksetaan kahdessa erässä.

Poikkeuksia sääntöön ovat sukupolvenvaihdokset, joiden maksueriä voi jakaa jopa usealle vuodelle.

Verohallinnolta voi pyytää maksujärjestelyä, jolloin vero jaetaan yleensä kuukausieriin.

Hurskainen kertoo, että maksujärjestelyssä otetaan huomioon kaikki verot. Maksujärjestelyssä huomioidaan myös esimerkiksi mahdollinen jäännösvero. Veron viivästyskorko kertyy myös maksujärjestelyjen ajalta.

Hurskaisen mukaan maksujärjestelyjen selvittäminen on tarkoituksenmukaisinta eräpäivän aikaan. Ennen veron eräpäivää siihen saattaa tulla vielä muutoksia.

– Kannattaa odottaa eräpäivään saakka, kunnes toteaa tilanteen.

Verohallinnon maksujärjestelyjä tehtiin viime vuonna yli 33 000 henkilöasiakkaan kanssa. Luvussa on myös muut kuin perintöveron osalta tehdyt järjestelyt.