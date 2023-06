Osalla nuorista on puutteita tavallisissa työelämätaidoissa, kuten työaikojen noudattamisessa, Kemianteollisuus ry:stä sanotaan.

Kemianteollisuuden yritykset ovat tyytymättömiä ammatillisista oppilaitoksista tulevien työntekijöiden osaamistasoon, kertoo Kemianteollisuus ry tiedotteessaan.

Kemianteollisuuden yritysjohtajille teetetyssä kyselyssä vastaajista 42 prosenttia arvioi, että ammatillisesta koulutuksesta tulevien tekijöiden osaaminen on arvosana-asteikolla 1–5 joko 1 tai 2.

Vastausten keskiarvo oli 2,6.

– Hyvin usein on kysymys perustaitojen puuttumisesta, sanoo Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen Ilta-Sanomille.

Parannettavaa on Siltasen mukaan esimerkiksi luku- ja laskutaidoissa, luonnontieteiden osaamisessa ja loogisessa päättelykyvyssä.

Osalla nuorista on myös työelämän perustaidot hukassa.

– Puhutaan ihan siitä, miten työpaikalle mennään, miten siellä ollaan ja miten toisten kanssa työskennellään. Totta kai autamme ja mentoroimme, mutta perusasioiden, kuten työajoista kiinni pitämisen, olisi hyvä olla kunnossa.

Lue lisää: Perehdyttäjä ällistyi: Nuoret työn­tekijät eivät osaa edes laskea vaihto­rahoja kassalla – ”Pasmat menevät täysin sekaisin”

Ammatillisten osaajien osaamistasossa on ollut Siltasen mukaan puutteita jo pidemmän aikaa, mutta viime vuosina tilanne on hänen mukaansa vaikeutunut.

– Yrityksiltä on tullut sen suuntaista viestiä, että osaamistaso on laskussa. Minusta tämä on asia, josta koko yhteiskunnan on syytä olla huolissaan. Tällainen suuntaus ei saa jatkua.

Tilannetta on Siltasen mukaan voinut pahentaa oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen opintoihin.

– Se, että kaikki käyvät pakollisesti toisen asteen, on varmasti vaikuttanut siihen, että haasteita on enemmän.

Tilanteen korjaaminen edellyttäisi Siltasen mielestä lisäpanostuksia erityisesti perusopetukseen, mutta myös varhaiskasvatukseen ja oppimisen tukeen.

– Perustaidot pitäisi saada kuntoon, ennen kuin toiselle asteelle siirrytään.

Myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä pitää Siltasen mielestä parantaa, jotta ammatillisilla osaajilla on työssä tarvittavat taidot kunnossa.

Toimiala tarvitsisi kipeästi ammattitaitoisia osaajia lisää.

Kemianteollisuuden kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60 prosenttia kertoi kohdanneensa vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä Suomesta.

Osaajapula vaivaa Kemianteollisuuden mukaan alaa kaikkialla Suomessa.

Pula ei myöskään rajoitu tiettyihin ammattiryhmiin, vaan lisätarvetta olisi niin operaattoreille, sähköasentajille kuin insinööreillekin.