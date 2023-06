Katso, mitkä ostoskorin tuotteet halpenivat

Taloussanomien ostoskori maksaa nyt viitisen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, vaikka vihannekset ja jauheliha ovat aiempaa halvempia.

Ruuan hintojen nousu on tasaantunut. Taloussanomien seuraaman ostoskorin hinta on noussut vuotta aiemmasta, mutta peräti kahdeksan tuotteen hinnat ovat laskeneet.

Koko ostoskori maksoi keskiviikkona 70,59 euroa, kun viime vuoden kesäkuun puolivälissä sen hinta oli 67,45 euroa eli 4,7 prosenttia vähemmän kuin nyt.

Lue lisää: Yllätys ostoskorissa: nämä tuotteet halventuivat selvästi vuodessa

Edellisen kerran ostoskorin hinnat poimittiin huhtikuun puolivälissä. Tuolloin ostokset maksoivat 71,77 euroa ja nousua vuodentakaiseen oli 7,7 prosenttia.

Korissa on 26 tuotetta, joiden ajantasaiset hintatiedot on kerätty K-Citymarketin ja Prisman verkkosivuilta. Kauppojen ilmoittamista hinnoista on laskettu keskiarvo.

Hinnat nyt ja vuosi sitten ovat oheisessa taulukossa. Sen tietoja voi järjestää klikkaamalla sarakkeiden päätyjä.

Ostoskorin hinta on noussut vähemmän kuin yleinen vuosi-inflaatio, joka hidastui toukokuussa 6,8 prosenttiin. Sekin on maltillistunut, sillä huhtikuussa kuluttajahinnat nousivat 7,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Niitä nosti muun muassa asuntolainojen keskikoron nousu.

Lue lisää: Inflaatio hidastui 6,8 prosenttiin – taustalla bensan ja sähkön hintakehitys

Vuodentakaista vähemmän maksaa Juhla Mokka -kahvi, joka on halventunut yli kahdeksan prosenttia.

Kurkkuja saa selvästi halvemmalla kuin viime vuoden kesäkuussa.

Kasviksista kotimainen kurkku maksaa kymmeneksen vähemmän kuin vuosi sitten ja tomaatitkin ovat halvempia. Myös omenoita ja kotimaisia porkkanoita saa vuodentakaista halvemmalla.

Yleensäkin etenkin kasvihuoneessa kasvatettavien vihannesten hinta laskee kesäsesongin aikaan. Sesonki ei kuitenkaan selitä hintojen laskua, kun verrataan kesäkuun hintoja nyt ja vuosi sitten.

Ostoskoriin kuuluva jauhelihapaketti on nyt edullisempi kuin vuosi sitten. Sen sijaan muut lihatuotteet ovat kallistuneet.

Lihatuotteista Atrian 10-prosenttinen naudan jauheliha maksaa kymmeneksen vähemmän kuin viime kesäkuussa. Sen sijaan meetwursti maksaa miltei viidenneksen vuodentakaista enemmän.

Ben’s-riisi ja Lotus-wc-paperi ovat kallistuneet vuodessa yli neljänneksen. Myös Meiran ketsuppi ja Fazerin maitosuklaa ovat selvästi vuodentakaista kalliimpia.

Maitotuotteista Valion kevytmaito on kallistunut niin ikään viidenneksen, mutta hyla-kerman hinta on ennallaan ja Oltermanni-juustoviipaleet ovat halventuneet.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti viljan hintoja jo viime vuonna, sillä Ukraina on ollut tärkeä viljantuottaja ja Venäjälläkin kasvatetaan paljon viljaa.

Etenkin vehnän markkinahinta on noussut, kun pellot ovat muuttuneet sotatantereeksi, kylvöjä on jäänyt tekemättä ja viljoja korjaamatta. Kahovkan padon tuhoutumisesta aiheutunut tulva tärvelee niin ikään viljasatoa.

Viljatuotteista paahtoleivän hinta on noussut eniten. Sen sijaan ruispalat, vehnäjauhot ja kaurahiutaleet ovat kallistuneet yleistä inflaatiotahtia hitaammin.

Juomista niin kolajuoma kuin appelsiinimehukin ovat kallistuneet vuodessa yli viisi prosenttia.