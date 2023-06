Lehtisaarelaiset toivovat saavansa tonttivuokriaan alas oikeuden päätöksen avulla.

Tonttivuokrien nousu on nostanut Lehtisaaren taloyhtiöiden hoitovastikkeita. Kuvituskuvaa Lehtisaaresta.

Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä kesäkuun lopussa on iso merkitys joukolle helsinkiläisiä, joiden asuntojen yhtiövastikkeet ovat nousseet jopa 2 000 euroon kuukaudessa osittain Vantaan seurakunta­yhtymän perimien tontti­vuokrien takia.

Helsingin Lehtisaaressa sijaitseva taloyhtiö vaatii Vantaan seurakuntayhtymää oikeudessa muun muassa vuokran määrän kohtuullistamista 40 prosentilla. Kanteen mukaan 119 neliön omistusasunnon omistaja maksaa nykyään osana hoitovastiketta seurakunnalle asunnostaan 877 euroa kuussa eli 10 522 euroa vuodessa.

Päälle tulevat luonnollisesti talon normaalit hoitokulut, joten 119 neliön asunnon hoitovastike on yhteensä reilut 1 340 euroa. Koska taloyhtiössä on tehty myös putkiremontteja, nousee perheasunnosta kuukausittain maksettava yhtiövastike 1 750 euroon.

Tämän lisäksi asukkaiden maksettavana ovat esimerkiksi vesi- ja sähkömaksut. Ensi vuoden alussa hoitovastike nousee edelleen, kun maanvuokra nousee 6 eurosta 8 euroon neliömetriltä.

Lehtisaarelaisten kannalta kyseessä on pilottioikeudenkäynti, sillä seurakuntayhtymä omistaa Helsingin Lehtisaaresta yhdeksän muutakin tonttia, ja asukkaiden tavoitteena on saada oikeuden päätöksestä tukea myös niiden vuokrien alentamiseksi.

Panokset ovat isot, sillä jos asukkaat häviävät oikeudenkäynnin, he joutuvat maksamaan myös Vantaan seurakunnan oikeudenkäyntikulut omiensa lisäksi.

Kiista sai alkunsa, kun Vantaan seurakuntayhtymä päätti vuonna 2016 nostaa Lehtisaaressa omistamiensa tonttien vuokraa tuntuvasti. Seurakuntayhtymän tonteilla sijaitsevat taloyhtiöt yrittivät neuvotella seurakuntayhtymän kanssa suunnitelluista korotuksista, mutta ne astuivat voimaan vuoden 2020 alussa.

Maanvuokrat on sidottu elinkustannusindeksiin, joka on kohonnut inflaation takia. Lisäksi asukkaiden on maksettava hoitovastikkeessa myös myös kirkon omistamien tonttien kiinteistöverot.

Oikotie-palvelusta löytyy useita asuntoja taloissa, jotka sijaitsevat Vantaan seurakunta­yhtymän omistamilla tonteilla. Näissä hoitovastikkeet vaihtelevat esimerkiksi 7,2 eurosta 12,6 euroon neliöltä, mikä nostaa 109,5 neliöisen asunnon hoitovastikkeen 1 368,75 euroon kuukaudessa.

Useassa talossa päälle tulevat vielä rahoitusvastikkeet, sillä niissä on velkaa esimerkiksi putkiremonttien takia. Asukkaiden mukaan yhtiövastikkeet ovat joissakin isoissa asunnoissa reilusti yli 2 000 euron.

Monet asukkaat tuntevat olevansa loukussa, sillä asuntojen myynti on vaikeaa korkeiden yhtiövastikkeiden takia.

– Olen yrittänyt myydä asuntoani, kuten useat muutkin, nyt kaksi kertaa ja antanut välittäjän määritellä pyyntihinnan, kertoo eräs lehtisaarelainen mies, jolla on noin sadan neliön asunto.

Asunto ei ole kuitenkaan käynyt kaupaksi.

– Minulle olisi riittänyt, jos käteen olisi jäänyt reilu 300 000 euroa. Voisi sanoa, että seurakunta on vienyt puolet asuntoni arvosta. Mutta ilmeisesti lähellekään tuota hintaa ei saa, ja voi olla, että asuntoa ei ota kukaan vaikka antaisin ilmaiseksi. Olemme kuin panttivankeja.

Vantaan seurakuntayhtymän tontilla asuvan naisen mukaan kaikilla asukkailla ei ole ollut varaa korkeisiin vastikkeisiin. Eräässä taloyhtiössä yksi asunto on myyty ulosoton jälkeen, ja toinen otettu taloyhtiön hallintaan.

– Lehtisaarelaisia pidetään varakkaina, ja kyllähän täällä heitäkin asuu, mutta suuri osa on aivan tavallista väkeä, nainen sanoo.

Nainen kertoo avustaneensa paria muuta asukasta asumistuen hakemisessa. Osa Vantaan seurakuntayhtymän tonteilla olevien talojen asukkaista taas on vuokrannut asuntonsa pois ja muuttanut itse vuokralle halvempaan asuntoon.

Epäoikeuden­mukaisuuden tunnetta on lehtisaarelaisten keskuudessa lisännyt se, että saaressa myös tontteja omistava Helsingin seurakuntayhtymä alensi alun perin ilmoittamiaan vuokrankorotuksia 40 prosentilla. Lisäksi Helsingin seurakuntayhtymä maksaa itse omien tonttiensa kiinteistöveron. Naapureina sijaitsevien taloyhtiöiden hoitovastikkeissa voi siis olla isoja eroja.

Vantaan seurakuntayhtymän johtajan Jukka Parvisen mukaan korotukset perustuvat maan arvoon, joka on kohonnut pitkän vuokra-ajan aikana. Vantaan seurakuntayhtymän omistamien tonttien edellinen määräaikainen vuokrasopimus alkoi vuoden 1966 alussa.

– Aikaisemmassa sopimuksessa vuokra oli jäänyt vuosikymmenien kuluessa huomattavasti jälkeen markkinavuokrasta johtuen muun muassa maan arvon kohoamisesta, Parvinen toteaa.

Hänen mukaansa maapohjan arvo on Lehtisaaressa korkea johtuen sijainnista, joka on meren ympäröimä saari Helsingissä.

Helsingin seurakuntayhtymä perii omistamillaan tonteilla taloyhtiöiltä Lehtisaaressa silti selvästi Vantaan seurakuntayhtymää alhaisempia maanvuokria.

Parvisen mukaan tämä johtuu tasapuolisuuden vaatimuksesta.

– Vuokran määritys esimerkiksi Vantaan Asolassa tehdään samoin periaattein, mutta maan arvo ja siten maanvuokra on alhaisempi kuin Helsingin Lehtisaaressa, Parvinen sanoo.

Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymässä tilannetta katsotaan ensisijaisesti vantaalaisten ja Vantaan seurakuntien tarpeita ajatellen.

– Lain mukaan seurakuntayhtymät toimivat kuntajaon mukaisesti. Vantaan seurakuntayhtymä on siis viime kädessä vastuussa vantaalaisille. Vantaan seurakuntayhtymä rahoittaa vantaalaisten seurakuntien toimintaa: esimerkiksi perheneuvontaa ja diakoniatyötä, toteaa Parvinen.

– Helsingin seurakuntayhtymä puolestaan tekee päätökset omistamiensa maa-alueiden osalta itsenäisesti omissa päätöksentekoelimissään ja omista lähtökohdistaan ja toimien helsinkiläisten asialla.