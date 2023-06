Asuntovelkaisten rajuin korkoshokki on jo takana. Koko talouden korkorasitus pahenee vielä ennen kuin umpimähkäiset koronnostot vaihtuvat laskuiksi, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Korkomarkkinat odottavat euroalueen keskuspankilta EKP:ltä vielä (tai enää) kahta tai korkeintaan kolmea ohjauskorkojen nostoa ennen kuin nostot tältä erää päättyvät.

Liki varmoiksi uskottuja nostoja on odotettavissa kaksi, joista ensimmäisen EKP ilmoittanee torstaina ja toisen ensi kuussa. Kumpikin näistä nostoista hilannee ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä kerrallaan ylöspäin.

Tällaisella kaavalla EKP:n tärkein ohjauskorko eli liikepankkien keskuspankkitalletusten korko nousee torstaina 3,5 prosenttiin ja ensi kuussa 3,75 prosenttiin.

Sen jälkeen korko-odotusten "varmuus" heikkenee.

Markkinatoimijoiden enemmistö veikkaa, että 3,75 prosenttia jää EKP:n talletuskoron tämänkertaisen nostosyklin huipuksi. Mutta kyseisen koron kehitystä ennakoivien johdannaisten viimeaikaisessa hinnoittelussa on näkynyt myös enteitä vielä yhdestä alkusyksyn nostosta 4,00 prosenttiin.

Joka tapauksessa koronnostojen loppu on jo niin lähellä, että korkomarkkinat ja niitä tutkailevat analyysit arvuuttelevat jo koronlaskujen alkamista ja jyrkkyyttä.

Näillä näkymin EKP pitää korkopäätöksissä viimeistään syksystä alkaen taukoa, jota kestänee ensi vuoden alkupuolelle – ennen kuin koittaa koronlaskujen vuoro.

Keskivertoveikkauksen mukaan EKP:n talletuskorko laskee ensi vuoden loppuun mennessä takaisin kolmeen prosenttiin – mutta lasku voi olla tuntuvasti jyrkempääkin.

Koronnostojen umpimähkäinen ennätys

EKP aloitti ohjauskorkojensa nostot viime vuoden heinäkuussa, joten se on pian rykäissyt korkojaan ylöspäin täydet neljä prosenttiyksikköä alle vuodessa. Se on euroajan ennätys.

Koronnostot ovat olleet paitsi ennätysmäisen riuskoja myös siltä osin umpimähkäisiä, että ohjauskorkojen muutosten täysi vaikutus rahoitus- ja talousoloihin ilmenee vasta vuoden tai sitäkin pidemmän ajan kuluessa nostoista.

EKP on toisin sanoen riuhtonut ohjauskorkojaan ennätysmäisen nopeasti ennätysmäisen paljon ylöspäin puolisokkona ilman minkäänlaista tietoa saati havaintoa toimiensa kaikista vaikutuksista.

Koko talouden korkopiina on todennäköisesti vielä kokematta ja siksi pahenemaan päin, sillä suuri osa euroalueen velasta on kiinteäkorkoista ja mukautuu korko-ohjaukseen paljon hitaammin kuin EKP on nostanut korkojaan.

Sen sijaan iso osa Suomen asuntovelkaisista tietää jo omasta kokemuksesta, miltä tuntuu, kun asuntolainan korko nousee noin puolesta prosentista melkein neljään prosenttiin vuodessa.

Loputkin asuntovelkaiset seuraavat perässä, ja vuoden loppuun mennessä suurin osa suomalaisten asuntolainoista on päivitetty nykykorkojen mukaisiin hoitokuluihin.

Suomalaisten suosima asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on keväästä lähtien vaihdellut neljän prosentin tuntumassa, kun se runsas vuosi sitten oli vielä lievästi negatiivinen.

Jos korkomarkkinoiden odotukset pitävät kutinsa ja EKP piakkoin lopettaa ohjauskorkojensa nostot, se tietäisi asuntovelkaisille vähitellen helpottavia korkonäkymiä. Ei vielä korkohelpotusta mutta edes helpottavia korkonäkymiä.

Ensi vuonna odotettavissa laskua

Asuntoluotoissa suositut euribor-korot ovat hyvän aikaa ennakoineet EKP:n talletuskoron kohoamista korkeintaan neljään prosenttiin. Juuri siksi 12 kuukauden euribor on jo valmiiksi neljän prosentin tuntumassa.

Jos EKP toimii odotusten mukaan, lopettaa pian koronnostonsa eikä hilaa talletuskorkoaan ainakaan neljää prosenttia korkeammalle, euriboreilla ei ole mitään syytä kohota nykyistä korkeammiksi.

Niinpä ainakaan euroalueen korkomarkkinoiden odotuksista tai noteerauksista ei tällä haavaa löydy perusteita pelätä juuri neljää prosenttia korkeampia asuntoluottojen viitekorkoja.

Toki itse kunkin asuntovelkaisen todelliset lainanhoitokulut voivat helposti kohota yli neljään prosenttiin, sillä viitekoron päälle kertyy maksettavaksi pankin marginaali ja mahdollisten lisäpalveluiden, kuten korkosuojien tai lainaan kytkettyjen vakuutusten, kuluja.

Varsinaista korkohelpotusta on vallitsevien markkinaodotusten perusteella odotettavissa ensi vuoden mittaan, sillä EKP:n talletuskoron pitäisi nykyveikkausten mukaan palata kolmeen prosenttiin ensi vuoden loppuun mennessä.

Osa markkina-analyytikoista odottaa nopeampaakin korkojen laskua. Esimerkiksi analyysiyhtiö Oxford Economics veikkaa EKP:n talletuskoron painuvan ensi vuonna jopa kahteen prosenttiin.

Mitä varmemmiksi koronlaskuodotukset käyvät sitä pikemmin myös suomalaisten asuntovelkaisten euribor-viitekorot painuvat laskuun.