Venäläisten tekemien kiinteistö­kauppojen määrä Suomessa putosi alimmilleen ainakin vuosi­kymmeneen. Syynä ovat viisumi­säännösten tiukentaminen ja venäläis­pankkeihin kohdistuvat pakotteet.

Venäläisten Suomessa tekemien kiinteistökauppojen määrä on romahtanut aiemmista vuosista, selviää Maanmittauslaitoksen tiedoista.

Kun viime vuonna tammi–toukokuussa venäläiset olivat ostaneet Suomesta 151 kiinteistöä, tänä vuonna vastaavaan aikaan kauppoja on tehty vain 44.

– Jos sama tahti jatkuu, näitä kauppoja tehdään tänä vuonna ehkä vähän yli sata, sanoo johtava asiantuntija Esa Ärölä Maanmittauslaitokselta.

– Enpä muista, että 2010-luvulla olisi koskaan tehty kauppoja näin vähän.

Kauppojen määrän romahduksen syynä ovat esimerkiksi viisumivaatimusten tiukennukset ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia asetetut pakotteet, jotka ovat katkaisseet maksuliikenteen venäläispankkien kanssa.

Yleensä venäläisten Suomessa myymien kiinteistöjen ostajina ovat olleet suomalaiset. Viime vuonna puolessa näistä kaupoista myös ostaja oli Venäjän kansalainen.

Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä Maanmittauslaitoksen tilastoissa on vain 11 kauppaa, joissa myyjä on ollut venäläinen. Jokaisessa niistä myös ostaja on ollut Venäjältä.

– Käsitykseni mukaan venäläiset tekevät paljon keskinäisiä kauppoja. Ne eivät tule välittäjän kautta ollenkaan, kertoo kaupanvahvistaja Reijo Rautiainen Kotisi LKV:sta Savonlinnasta.

Hän kertoo olleensa kesäkuussa kaupanvahvistajana yhdessä tonttikaupassa, jossa myyjä oli venäläinen ja ostaja suomalainen. Vielä viime vuonna Venäjältä tuli useita yhteydenottoja.

– Tuli sähköposteja, jossa kerrottiin kiinteistöstä ja pyydettiin hoitamaan sen myynti, hän kertoo.

Rautiaisen mukaan kohteet olivat kiinteistöjä, joissa ei ollut vuosikymmeneen käyty. Kaupanteolla venäläisten kanssa on kuitenkin monia käytännön esteitä.

– Venäläistä toimeksiantoa on vaikea ottaa vastaan, jos asiakasta ei saa tavoitettua eikä hän pääse kaupantekoon, eikä rahaliikenne onnistu, Rautiainen sanoo.

– Käytännössä pitää olla pankkitili EU-alueella olevassa pankissa, että rahaliikenne toimii.

Välittäjän pitäisi myös pystyä tarkistamaan kiinteistön omistussuhteet ja tekemään toimeksiantosopimus myyjän kanssa. Venäläiset eivät ole kuitenkaan päässeet Suomeen hoitamaan kauppoja.

– Lisäksi välittäjän pitää olla tarkkana, ettei myyjä ole millään pakotelistalla, Rautiainen sanoo.

– Emme voi ottaa toimeksiantoa vastaan, jos emme voi tarkistaa myyjän taustoja, siltä varalta että kyse olisi rahanpesusta ja terrorismista. Epäselvyyksiä tuskin on, mutta meidän pitää olla todella varma, ettemme joudu itse pulaan. Mutta eipä näitä hirveästi ole tarvinnut käydä tutkimaan, koska sellaisia tilanteita ei ole ollut.

Viisumivaatimusten tiukennus ja pakotteet ovat hidastaneet venäläisten kaupantekoa.

Vielä viime vuonna venäläiset ostivat Suomesta kaikkiaan 319 kiinteistöä. Määrä on poikkeuksellisen suuri, sillä vuodesta 2015 lähtien venäläisten Suomesta ostamien kiinteistöjen määrä on vuosittain ollut alle 200. Kauppojen määrä oli poikkeuksellisen suuri myös vuonna 2021.

Näitä kauppoja selitti todennäköisesti korona- ja viisumirajoitusten kiertäminen. Venäjä salli koronapandemian aikana rajan ylityksen esimerkiksi niille kansalaisille, jotka omistavat Suomesta kiinteistön.

Samalla kiinteistöjä Suomesta omistaville venäläisille myönnettiin Suomessa monikertaviisumeita, joilla nämä saattoivat tulla Suomeen useampaan kertaan korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi kerrallaan.

Suuri osa viime vuoden kaupoista oli niin sanottuja sukulaisluovutuksia ja määräosakauppoja. Sukulaisluovutuksissa kiinteistö tai vain osa siitä myytiin lähtökohtaisesti sukulaiselle. Määräosakaupoissa kiinteistöstä myytiin vain osa.

– Tämä keino tukittiin viime vuonna siten, että vain yksi henkilö pääsee huoltamaan kiinteistöä, ja laki tiukkeni syksyn aikana vielä lisää, Ärölä toteaa.