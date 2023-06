Ohjelmistojätti on tarjonnut Activision Blizzardista noin 69 miljardia dollaria. FTC pyrkii arvioimaan rikkoisiko mittava yritysosto kilpailulainsäädäntöä.

Yhdysvaltain kauppakomissio (FTC) on pyytänyt liittovaltion tuomaria pysäyttämään ohjelmistojätti Microsoftin mittavan kaupan yhdysvaltalaisesta Activision Blizzard -peliyhtiöstä.

Asia selviää tuomioistuimelle jätetyistä asiakirjoista. FTC:n mukaan alustava kielto on välttämätön väliaikaisten vahinkojen estämiseksi sillä välin, kun komissio arvioi, rikkooko ehdotettu hankinta Yhdysvaltain kilpailulainsäädäntöä.

Microsoft on tarjonnut muun muassa Call of Duty -peleistä tunnetusta peliyhtiöstä noin 69 miljardia dollaria, mikä on tämänhetkisellä kurssilla noin 64,1 miljardia euroa.

Pyynnöllään komissio pyrkii estämään yrityksiä saattamasta kauppaa päätökseen ennen heinäkuun 18. päivän määräaikaa.

Elokuussa on ollut määrä järjestää FTC:n kuulemistilaisuus Microsoftin kauppa-aikeisiin liittyen. Liittovaltion tuomioistuimelle jätetty vetoomus voi kuitenkin pysäyttää teknologiajätin aikeet jo tätä aiemmin.

Microsoftin operatiivinen johtaja Brad Smith sanoo, että mahdollisuus yhtiön kannan esittämiseen oikeuden edessä on tervetullut.

– Uskomme, että oikeusprosessin nopeuttaminen Yhdysvalloissa tuo viime kädessä enemmän valinnanvaraa ja kilpailua markkinoille, hän sanoo.

Xbox-pelikonsoleita valmistava Microsoft ryhtyi toimiin Activision Blizzardin ostamiseksi viime vuoden alussa. Yhtiön tavoitteena on ollut perustaa liikevaihdoltaan maailman kolmanneksi suurin peliyhtiö kiinalaisen Tencentin ja japanilaisen Sonyn jälkeen.

EU on näyttänyt yrityskaupalle vihreää valoa, kun taas Britannian kilpailuviranomainen torppasi kaupan huhtikuussa.

Brittiviranomainen on huolissaan siitä, että kauppa muuttaisi pilvipelimarkkinoiden tulevaisuutta, mikä johtaisi innovaatioiden vähenemiseen ja sitä kautta brittipelaajien valinnanvaran supistumiseen. Kaupan nähtäisiin antavan Microsoftille entistä enemmän valtaa sen kilpailijoihin nähden.

Yhtiöt kertoivat huhtikuussa valittavansa päätöksestä.

FTC puolestaan ryhtyi viime joulukuussa oikeustoimiin Microsoftin jättikaupan estämiseksi, koska yritysoston pelättiin tukahduttavan kilpailun.

Sääntelyviranomaista johtaa Lina Khan, joka oli ajanut suurimpien teknologiayritysten hajottamista ennen kuin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden nimitti hänet tehtävään vuonna 2021.

Khan on syyttänyt Facebookin omistavaa Metaa kilpailun tukahduttamisesta, koska yhtiö on ostanut startup-yrityksiä. FTC on tutkinut myös verkkokauppajätti Amazonin toimia.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on puolestaan nostanut kanteita, joissa se väittää Googlen syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen niin verkkohakujen kuin mainonnankin saralla.