Rakentaminen on suhdannekuopassa ja rakentajien työllisyys on heikentynyt, Rakennusliitto sanoo.

Euroopan unionin (EU) ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinta on poistettu monista rakennusalan työtehtävistä suuressa osassa maata. Samaan aikaan rakentaminen on suhdannekuopassa, uusien aloitusten määrä on vajonnut edellisen taantuman tasolle ja rakentajien työllisyys on heikentynyt, Rakennusliitto sanoo tiedotteessaan

– Rakennusliiton hallitus edellyttää, että rakennusalan työtehtävissä saatavuusharkinta palautetaan pikaisesti kaikkien ELY-keskusten alueilla. Työvoimapulalla ei voi perustella halpatyövoiman tuottamista Suomeen, kun samalla kotimaisten rakentajien työttömyys kasvaa voimakkaasti, liitto sanoo.

Rakennusliitto sanoo myös. että aiempien laskusuhdanteiden kohdalla rakennusala on hukannut kotimaista koulutettua työvoimaa pysyvästi.

– Esimerkiksi alalle valmistuneille nuorille rakentajille on tarjottava tärkeä ensimmäinen työpaikka, muuten moni suuntaa toisille toimialoille jo ennen rakentajan uransa alkua.