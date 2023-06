Kommentti: Turha ilkkua ruotsalaisten kruunuhäpeälle – Ruotsi toipunee tästäkin talousalhosta Suomea nopeammin

Vahingoniloon ei ole aihetta, vaikka talousvertailuissa Ruotsi on vaihteeksi näyttänyt Suomea heikommalta. Osat vaihtuvat, kun nousukausi koittaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Ruotsi on kärsinyt pitkästä aikaa nihkeimmästä talouden suhdanteesta ja vielä nihkeämmästä taloustunnelmasta. Moni talouden tilaa kuvaava mittari on ainakin tilapäisesti painunut jopa Suomen vastaavia heikommiksi.

Talouden kasvu on heikkoa tai taantuu, kuluttajien ostohalut ja -kyvyt sakkaavat, asunto- ja kiinteistömarkkinat ovat shokissa, rahoitusolot kiristyvät ja kruunukin matelee noloissa pohjanoteerauksissa.

Naapurimaan talousvaikeudet ovat tarjonneet houkutuksen maaotteluhenkisiin vertailuihin ja lohtupäätelmiin, joiden mukaan Suomen taloudella on sujunut vaihteeksi edes vähän paremmin (tai vähemmän huonosti) kuin Ruotsin taloudella.

Minkäänlaiseen edes puolileikkisään ilkkumiseen ei silti ole aihetta, sillä pilkka osuu tässäkin herkästi omaan nilkkaan.

Vahingonilon sijaan lienee paikallaan seurata Ruotsin taloutta ja sen vaikeuksia varoittavana esimerkkinä, mihin varautua.

Jos vanhat merkit pitävät, Suomi seuraa samoja suhdanteiden käänteitä kuin Ruotsi – mutta vain jonkin aikaa myöhemmin.

Vanhan kaavan mukaan Suomi lipsunee tälläkin kertaa kohti aivan samoja talousvaikeuksia kuin Ruotsi on jo kohdannut – tosin kahdella suhdannenäkymiä ruotsalaisittain huojentavalla ja suomalaisittain pahentavalla erotuksella.

Ruotsilla on kaksi tärkeää vahvuutta

Suomen ja Ruotsin talouksissa on paljon samaa, kuten se, että kumpikin on kansainvälisen talouden mitoissa suhteellisen pieniä mutta kokoonsa nähden vilkasta ulkomaankauppaa käyviä niin sanottuja avotalouksia.

Sekin on yhtäläistä, että kumpikin naapurimaa pyrkii vahvan vientiteollisuuden tuottamaan vientivetoiseen talouskasvuun, josta syntyy myös yhteinen riski eli suuri riippuvuus koko maailman talouskehityksestä ja muiden maiden kysynnästä.

Yhtäläisyyksien lisäksi naapurusten talouksissa on myös isoja eroja, joista useampi on laskettavissa Ruotsin kuin Suomen eduksi.

Yksi Ruotsin vahvuuksista on teollisuuden ja koko talouden monipuolisuus.

Ruotsilla on Suomea runsaammin kansainvälisestikin merkittäviä suuryrityksiä, jotka toimivat lisäksi Suomen vientiteollisuutta monipuolisemmin eri toimialoilla.

Vahvan vientiteollisuuden lisäksi Ruotsi on Suomea paremmin onnistunut kasvattamaan palvelualojen vientiä ja palveluista kertyviä vientituloja.

Viennin ja koko talouden monipuolisuuden ansiosta Ruotsi pääsee yleensä Suomea herkemmin ja nopeammin kiinni kansainväliseen kasvuun, kunhan se jollakin alalla ja suunnalla virkoaa.

Toinen Ruotsin vahvuus on oma vapaasti vaihdettava valuutta, joka on tässäkin laskusuhdanteessa joustanut ja toiminut maan talouden iskunvaimentimena toisin kuin Suomen ulkomaankaupalle kalliin- ja kankeanpuoleinen euro.

Kruunun heikkous on herättänyt osassa ruotsalaisia jonkinlaista kruunuhäpeää ja houkutellut suomalaisiakin ostosmatkoille. Mutta samaan aikaan juuri kruunun heikkous parantaa Ruotsin talouden kilpailuasemaa esimerkiksi suhteessa Suomeen – ja sekin osaltaan avittaa Ruotsia toipumaan Suomea nopeammin uuteen kasvuun.

Velkataakka tuskin kääntää asetelmaa

Suomea monipuolisempi tuotantorakenne ja oma joustava valuutta ovat talousmaaottelussa Ruotsin vakiovaltteja, mutta on toki Suomellakin vahvuutensa.

Yksi Suomen suhteellinen vahvuus ja Ruotsin heikkous löytyy yksityisen talouden ja eritoten kotitalouksien rahoitusasemasta – ja vielä tarkemmin sanottuna kotitalouksien velkaisuudesta.

Ruotsi on kaikkiaan Suomea velkaisempi, ja erityisen suuri ero on kotitalouksien velkaisuudessa. Samansuuntainen ero on toki varallisuudessakin, mutta kotitalouksien velkaisuus koskee kansalaisia laajemmin ja vaikuttaa siksi kysyntään enemmän kuin varallisuus.

” Ruotsi kärsii velkaisempana korkojen noususta vielä enemmän kuin Suomi.

Kummankin maan kotitaloudet ovat sitoneet velkansa lähinnä lyhytaikaisiin viitekorkoihin, ja siksi kumpikin kärsii nyt korkojen rajusta kohoamisesta – mutta Ruotsi kärsii velkaisempana korkojen noususta vielä enemmän kuin Suomi.

Velkavertailusta löytyy sentään yksi Ruotsinkin vahvuus, sillä Ruotsin julkinen velka on maltillisempi kuin Suomen vastaava. Siksi Ruotsilla voi olla malttia välttää samanlaisia kasvua rasittavia talouspolitiikan kiristyksiä kuin Suomeen vireillä oleva hallitus parhaillaan kaavailee.

Vaikka Ruotsin kokema korkoshokki onkin rajumpi kuin meillä on odotettavissa, talouspolitiikan vyönkiristykset todennäköisesti tasaavat eroa Ruotsin eduksi ja Suomen tappioksi.

Talouden maaotteluissa voittajia ja häviäjiä tuskin ratkaistaan muutaman vuosineljänneksen väliaikatulosten perusteella. Siksi Ruotsin satunnaisille koettelemuksille on tälläkään kertaa turha ilkkua – ettei pilkka osu omaan nilkkaan.