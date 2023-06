Osakemarkkinoilla vauhti kiihtyy ”Nyt loppui sijoittajien murehtiminen”

Osakemarkkinoilla tunnelmat ovat nousemassa kattoon.

Kaupankäyntiä New Yorkin NYSE-pörssissä aiemmin tällä viikolla.

Sijoittajien tunnelmia kuvaavat mittarit osoittavat menon osakemarkkinoilla olevan kiihkeää.

– Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy... Nyt loppui sijoittajien murehtiminen, twiittaa S-pankin päästrategi Lippo Suominen.

Näkemyksensä tueksi hän esittää kolme tunnelmaindikaattoria Yhdysvaltain markkinoilta.

Ensimmäinen on yksityissijoittajien tunnelmia luotaava AAII:n kysely, jossa yli 40 prosenttia vastaajista odottaa osakemarkkinoiden nousevan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Parin edellisen viikon ajan näin ajattelevien osuus oli alle 30 prosenttia.

Luottavaisesti suhtautuvien osuus on samalla suurin kuluneen vuoden aikana. Heikoimmillaan luottamus oli syyskuun loppupuolella, jolloin yli 60 prosenttia vastaajista odotti osakemarkkinoiden laskevan seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Toiseksi Suominen nostaa esiin osakekurssien heilahtelua mittaavan VIX-volatiliteetti-indeksin, jota myös markkinoiden pelkokertoimeksi kutsutaan.

VIX-indeksi on nyt painunut alimmilleen sitten koronapandemian, jonka alkaessa pelkokerroin pomppasi äärimmäisen voimakkaasti. Alhaista pelkokerrointa voi tulkita siten, että osakkeiden kurssien ei odoteta heilahtelevan erityisen voimakkaasti ja että osakemarkkinat siten olisivat suhteellisen riskittömät.

Ja vielä lopulliseksi vahvistukseksi kolmantena tunnelmien kuvaajana on uutiskanava CNN:n Fear & Greed Index, joka muodostuu seitsemästä markkinatunnelmia mittaavasta indikaattorista ja jonka on määrä kertoa markkinaliikkeiden suunnasta ja osakkeiden hintatasosta.

Tunnelmat ovat selvästi muuttuneet kesän kynnyksellä, sillä kevään aikana esimerkiksi AAII:n kyselyssä odotukset ovat painottuneet karhumarkkinoiden (bear) puolelle eli osakkeiden kurssien on odotettu laskevan. Tuoreimmat vastaukset sen sijaan ovat selvästi härkämarkkinoiden (bull) eli kurssinousun puolella.

– No nyt on käytännössä puolitoista vuotta odotettu, että kohta menee huonosti. Mutta kun taloudesta saadut luvut eivät vain ole olleet erityisen huonoja, niin nyt on luovutettu ja todettu ettei tässä menekään huonosti, Suominen selittää tunnelmien kääntymistä Ilta-Sanomille.

Kun yhä useampi sijoittaja muuttaa näkemystään, luottavainen tunnelma tarttuu yhä uusiin sijoittajiin ja alkaa näkyä selvästi myös tunnelmaindikaattoreissa.

– Aika reipasta kyytiä on menty parempaan suuntaan, Suominen sanoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, että taloudesta saadut uutiset eivät varsinaisesti ole olleet erityisen hyviä. Kaikkein huonoimmilta uutisilta on silti vältytty, mikä pitkän pessimismin jälkeen näyttää riittäneen tunnelmien piristäjäksi.

Yhdysvaltalaisosakkeiden kursseja kuvaava S&P 500 -indeksi notkahti maaliskuussa, mutta on sen jälkeen noussut toistakymmentä prosenttia. Vastaava eurooppalaispörssien osakkeita kuvaava Stoxx 600 -indeksi liikkuu liki kymmenen prosenttia vuodenvaihdetta ylempänä.

Mikäli sijoittajien tunnelmia ja odotuksia mittaaviin indikaattoreihin on luottamista, olisi kurssinousu vielä jatkumassa. Mutta kuinka pitkään nousu jatkuu ja milloin ollaan tulossa käännekohtaan, on kysymys johon varmaa vastausta ei löydy.