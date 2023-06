Avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen.

Vara-avaimilla tehtyjä murtoja sattuu vakuutusyhtiö Ifin mukaan säännöllisesti.

Miten varkaat saavat vara-avaimen haltuunsa? Se voi löytyä esimerkiksi kukkaruukun tai kynnysmaton alta, tai seinälaudan rakosesta.

If kertoo lukkoyritys Abloyn Dagmarilla teettämästä kyselystä. Siihen vastanneista suomalaisista pientaloasujista yli puolet kertoo piilottavansa kotinsa vara-avaimen tontilleen joko lähes aina tai toisinaan.

Kotivakuutuksen suojeluohjeissa neuvotaan, että avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen. Suojeluohjeen vastainen toiminta voi vähentää korvausta useita kymmeniä prosentteja.

– Pahimmillaan korvaus voisi jäädä saamatta, jos toimii erityisen huolimattomasti, kuten säilyttämällä avainta näkyvällä paikalla oven vieressä, Ifin omaisuusvakuutusten vakuutuspäällikkö Ismo Ruokoselkä sanoo tiedotteessa.

Tilanteet arvioidaan hänen mukaansa tapauskohtaisesti.

Avaimia piilotetaan kodin ulkopuolelle kyselyn perusteella etenkin pienillä paikkakunnilla ja isoissa perheissä.

– On ymmärrettävää, että mitä enemmän perheessä on jäseniä, sitä suurempi riski on avaimen unohtamiselle, sanoo kodinturvallisuuden asiantuntija ja Yale-tuotepäällikkö Markku Ryynänen Abloy:sta.

Hänen mielestään unohdusriskiä pitäisi minimoida muilla keinoilla. Näitä ovat vaikkapa koodillisen avainsäilön käyttö, älylukko tai vara-avaimen antaminen luotetulle naapurille.