Joidenkin asuntojen arvo saattaa pian olla pienempi kuin niiden lainaosuus, varoittaa pääekonomisti Juhana Brotherus.

Asuntomarkkinoilla voidaan joutua ennennäkemättömään tilanteeseen, jossa asunnon myyjä voi joutua maksamaan asunnon ostajalle, arvioi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus, joka pitkään seurasi asuntomarkkinoita asuntoluotottaja Hypossa.

– Esimerkiksi käy vaikka 100 000 euron asunto, jossa on alkuvaiheessa ollut 85 prosenttia yhtiölainaa, ja myyntihintana 15 000 euroa. Jos tämän kohteen arvo laskee 16 prosenttia, arvoa on jäljellä enää 84 000 euroa, mutta taloyhtiövelkaa on edelleen 85 000 euroa. Jotta asunnon kauppa toteutuisi, pitäisi asunnon myyjän maksaa 1 000 euroa ostajalle, Brotherus sanoo.

– Tämän tyyppisiä tilanteita meillä ei ole aikaisemmin ollut. Tähän uuteen tilanteeseen jopa kasvukeskusten liepeillä johtaa se, että meillä on menossa hintojen erittäin selvä korjausliike sekä ennennäkemättömän suuret yhtiölainavelat.

Velan osuus voi olla suuri varsinkin uusissa taloyhtiöissä. Brotherus ei usko, että ilmiö tulee olemaan kovin laaja, mutta yksittäistapauksia voidaan nähdä.

– Totta kai se vaatii sitä, että on sattunut ostamaan kohteen juuri siellä ihan huippuhinnoissa ja sitten on on luopumassa siitä nyt asuntokaupan tultua alas.

Twitter-keskustelussa Brotheruksen kuvaamaa tilannetta on verrattu golf-osakkeisiin, joista omistajat ovat pyrkineet eroon. Brotheruksen mukaan vertaus on ontuva.

– Golf-osakevertausta on käytetty tyhjilleen jäävistä, rapistuvista taloista. Siinä se vertaus on osuvampi. Ehkä näissä uudiskohteissa niin se vertaus ei sitten ihan ihan osu, koska ei niissä golf-osakkeissa taustalla ole se, että niissä olisi isot velkamäärät, vaan niillä ei ole käyttäjiä, Brotherus sanoo.

Uudiskohteisiin on viime vuosina houkuteltu ostajia alhaisilla myyntihinnoilla sekä useamman vuoden lyhennysvapailla. Nousseiden lainakorkojen, inflaation ja lyhennysvapaiden loppumisen on pelätty johtavan jopa asuntojen pakkomyynteihin, kun kuukausikustannukset nousevat joskus jopa tuhansilla euroilla lyhennysvapaan loppumisen takia.

Brotheruksen mukaan yksittäisiä pakkomyyntejä saattaa tapahtua, mutta ei usko niistä tulevan laajempaa ilmiötä.

– Tämmöisessä taloustilanteessa, jossa työllisyysaste on kuitenkin huipussaan ja palkkasumma Suomessa kasvaa 6,5 prosenttia, niin uskoisin tyypillisen oman kodin ostajan tavallisessa tapauksessa selviävän korkeammista koroista, hän arvioi.

Asuntoa ostavan kannattaa Brotheruksen mukaan kuitenkin olla tarkkana, jos suuri osa talon asunnoista kuuluu yhdelle omistajalle. Jos omistajan talous pettää ja tämä jättää lainaosuutensa maksamatta, voivat taloyhtiön muut jäsenet eli toisten asuntojen omistajat joutua maksamaan lisää ainakin väliaikaisesti.

Suomen Pankissa ei ole nähty merkkejä asuntovelallisten joutumisesta ahdinkoon.

– Me seuraamme tarkasti esimerkiksi kotitalouksien ja asuntoyhteisöjen hoitamattomien eli pitkään erääntyneenä olleiden lainojen määrää, kertoo neuvonantaja Hanna Putkuri Suomen Pankista.

– Näissä ei näy merkittävää kasvua, eli pankkien näkökulmasta ei ole merkkejä siitä, että asuntolainoihin ja asuntoyhteisöjen lainoihin liittyvät luottoriskit olisivat merkittävästi kasvaneet.

Putkurin mukaan on mahdollista, että asuntovelallisilla on taloudellisia vaikeuksia, vaikka se ei ole näkynyt lainojen maksussa.

– Hyvänä pysynyt lainanhoito kertoo siitä, että velalliset ovat jollain tavalla kyenneet sopeuttamaan talouttaan. Yhtenä riskinä nähdään sekin, että velalliset joutuvat lainanhoitomenojen kasvun vuoksi kovasti supistamaan kulutustaan. Sillä voisi olla vaikutusta yritysten tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja sitä kautta talouteen.