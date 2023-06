Nosto-automaatti tulee outoon paikkaan – syynä Suomen erikoispiirre

Helsingin Hernesaareen on avattu raha-automaatteja etenkin risteilymatkustajia varten.

Risteilyalusten laiturin yhteyteen Helsingin Hernesaareen on torstaina avattu uusia Nosto-käteisautomaatteja.

– Haluamme palvella Helsinkiin risteilyaluksilla tulevia kansainvälisiä turisteja sekä kotimaisia yrittäjiä kuten torikauppiaita, Nokas CMS:n myynti- ja kehitysjohtaja Risto Lepo sanoo tiedotteessa.

Risteilyvieraat ovat hänen mukaansa yleensä Helsingissä vähän aikaa, ja he tulevat usein maista, joissa käteisellä maksaminen on yleisin maksutapa. Esimerkiksi Saksassa yli 60 prosenttia maksutapahtumista tapahtuu käteisellä.

Lepo sanoo, että turistit liikkuvat useimmiten bussilla tai kävellen Helsingin keskustaan, esimerkiksi Kauppatorille.

Automaatit sijaitsevat merikontissa, joten ne ovat helposti siirrettävissä. Kesän ajan kontti on Hernesaaressa.

– Syksyllä se näillä näkymin kiertää erilaisissa tapahtumissa, joissa on erityisesti kansainvälisiä vieraita, Lepo sanoo.

Hänen mukaansa useat tapahtumajärjestäjät kysyneet mahdollisuutta saada Nosto-käteisautomaatti tapahtumaan.

Vuosittain Helsingissä vierailee vuosittain noin 180 000 turistia, jotka tulevat kansainvälisillä risteilyaluksilla.

Suomi on sähköistänyt pankkipalveluitaan ja käteisautomaattien määrä on laskenut pitkään. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna vähiten käteisautomaatteja Euroopassa.

Käteisen saatavuuden turvaamisesta on keskusteltu kuluneen vuoden aikana aiempaa enemmän. Käteisen rahan olemassa oloa on perusteltu esimerkiksi huoltovarmuudella.