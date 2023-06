Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Finanssivalvonta kielsi sijoitus­palvelujen tarjoamisen Ermitage Partnersilta

Fivan mukaan yhtiö on tarjonnut sijoituspalveluja ilman toimilupaa, vaikka se on tiennyt luvan tarpeellisuudesta ja lupakäsittely on ollut kesken.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Finanssivalvonta (Fiva) kertoi keskiviikkona kieltävänsä Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa. Fiva katsoo yhtiön toiminnan täyttäneen sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön, vaikka sillä ei ole laissa edellytettyä toimilupaa. Fiva kertoo Ermitage Partnersin hakeneen toimilupaa sijoituspalvelujen tarjoamiseen tarkoituksenaan tarjota muun muassa vaihtoehtorahastoja koskevien toimeksiantojen välittämistä. Fivan mukaan lupakäsittelyn aikana ilmeni, että yhtiö on jo viime sekä tänä vuonna tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on tiennyt luvan tarpeellisuudesta ja sen toimilupakäsittely on ollut kesken. Fivan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.