Vantaalla myytävä asunto hätkäytti: ”Toivottavasti myyjä ei ole pahoissa vaikeuksissa”

Vantaalla myytävä asunto sai monet huolestumaan asuntomarkkinan ja myyjän tilanteesta.

Pakottaako lyhennysvapaiden loppuminen ja korkojen nousu sijoittajat jo myymään sijoitusasuntonsa tappiolla? Vantaan Kivistössä myynnissä oleva asunto on herättänyt vilkasta keskustelua Twitterissä.

Laskevien vuokrien ja nousevien korkojen sekä kulujen arvellaan heikentäneen asuntosijoittamisen näkymiä.

Twitter-keskustelu lähti liikkeelle, kun julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen jakoi linkin Etuovi-palvelussa julkaistuun myynti-ilmoitukseen. Lisäksi päivityksessä oli mukana kuvakaappaus asunnon hintatiedoista ja vastikkeista.

– Miten tällaisia komboja voi edes olla? Toivottavasti myyjä ei ole pahoissa vaikeuksissa, Muukkonen kirjoitti.

Ilmoituksen perusteella vuonna 2019 rakennetusta taloyhtiöstä myydään 59-neliöistä asuntoa, jonka alkuperäinen myyntihinta on ollut alle 19 000 euroa. Taloyhtiöllä on kuitenkin rakennusvaiheesta jäljellä lainaa. Asunnon alkuperäinen velaton pyyntihinta on ollut reilut 260 000 euroa, mutta ilmoituksen perusteella sitä on pudotettu alle 200 000 euroon.

Twitterissä myynnin syyksi on arveltu taloyhtiön lyhennysvapaan päättymistä toukokuun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että toukokuun alusta alkaen myytävän asunnon omistajan on kuukausittain maksettava noin 180 euron hoitovastikkeen lisäksi myös noin 1 160 euron rahoitusvastike. Toinen vaihtoehto on asunnon lainaosuuden maksaminen pois.

Twitterissä arvellaankin, että toukokuun alussa yli tonnilla kohonnut kuukausittainen yhtiövastike on yllättänyt asunnon omistajan.

– Ilmeisesti lyhennysvapaata ollut useassa uudisrakennuksesta valmistumisesta asti, myyntiä vauhdittamassa. Nyt sitten yhdistelmä noussut korko + lyhennysvapaan loppuminen tekee tällaista jälkeä, kommentoi esimerkiksi talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet-osakevälitysyhtiöstä.

Samasta talosta on myynnissä myös viisi muuta asuntoa.

Jotkut keskustelijat arvelevat, että myyjä olisi asuntosijoittaja, joka joutuisi nyt myymään asunnon pois alle maksuhinnan, koska se on kääntynyt sijoituksena tappiolliseksi, kun vuokratuotot eivät enää kata kuukausikustannuksia.

Asuntoa välittävä Karri Savinko kiinteistövälitysyhtiö Crapesta vahvistaa, että omistaja on asuntosijoittaja.

– Hän on ostanut sen uutena. Hänellä on rakennusfirma, ja hän on käyttänyt sitä myös sen yhteydessä, eli ei pelkästään vuokralla, hän toteaa.

– Tämmöisiä asuntosijoittajia on liikenteessä, ja sijoittamiseen kuuluu myös riski. Nyt kun markkina on laskenut, niin ne riskit ovat tulleet ilmi.

Pakkomyynnistä ei hänen mukaansa kuitenkaan ole kyse. Ilmoituksessa mainittu alkuperäistä alempi hinta johtuu siitä, että asuntoa myydään tarjouskaupalla. Alle 200 000 euron hinta on siis pohjahinta, joka tarjousten pitää ylittää. Tämä on myös mainittu ilmoitustekstissä.

– Ei puhuta pakkomyynnistä vaan puhutaan eri lähestymistavasta tähän markkinaan, Kun markkina on aika laskeva, niin joudutaan miettimään kaikki myyntistrategiat, jotta saadaan asiakkaissa kiinnostusta, Savinko kertoo.

Kilpailuasetelmaa kiristää se, että samassa talossa on myynnissä viisi muuta suunnilleen saman kokoista asuntoa.

Savinko ei itse ole Twitter-käyttäjä, joten hän ei ole keskustelua päässyt kommentoimaan eikä korjaamaan mahdollisia virheellisiä väitteitä. Hän on saanut sen johdosta lukuisia yhteydenottoja.

– Yhteydenottoja on tullut ilman Twitteriäkin, mutta heti kun tämä Twitter-keskustelu alkoi, niin kyllä tässä on saanut vastailla sähköposteihin ja soitella asiakkaille, Savinko kertoo.

– Osa on ollut opportunisteja, jotka ovat tarjonneet alle puolet lähtöhinnasta, mutta on tullut tarjouksia myös sen yli.

Savinko ei osaa sanoa, miten pitkään tarjouskauppaa pidetään käynnissä. Myyntiajat ovat pidentyneet.

– Me kerromme asiakkaille, että kannattaa varautua 1–3 kuukauteen, hän sanoo.

– Kovaa työtä tässä on saanut tehdä vuoden verran, mikään kauppa ei ole tullut ilmaiseksi.