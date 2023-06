Turkin liira on historiallisen halpa – näin matkailija siitä hyötyy

Turkin liira on painunut historiallisen heikoksi. Nopea notkahdus hyödyttää matkailijaa.

Turkin liirat riittävät yhä vähempään. Euron liirakurssi on vahvistunut noin 40 prosenttia vuodessa.

Oletko piakkoin lähdössä Turkkiin lomalla? Jos olet, rahasi saattavat riittää jopa ennakoimaasi pidempään.

Turkin liira on nimittäin vajonnut nopeasti ja se kävi keskiviikkona ennätyksellisen halpana sekä euroa että dollaria vastaan. Liiran ollessa heikoimmillaan euro maksoi melkein 25 liiraa.

Kuukaudessa euro on vahvistunut miltei 25 prosenttia suhteessa liiraan.

– Jos olet olet matkustamassa Turkkiin matkustamassa ja vaihdat euroja liiroiksi, saat heti hyödyn käteesi, Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto sanoo.

Hän huomauttaa, että Turkki ei silti ole suomalaiselle mikään superhalpa maa, sillä hinnat ovat nousseet siellä rajusti.

Virallisen tiedon mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa noin 40 prosenttia. Huhtikuussa se oli samaan luokkaa, mutta riippumattomien arvioiden mukaan se saattoi todellisuudessa olla jopa yli 100 prosenttia.

Valuutan notkahdus silti hyödyttää matkailijaa, joka on lähiaikoina lähdössä reissuun.

– Paikallinen hintataso reagoi viiveellä, Kuusisto perustelee.

Liiran heiketessä tuontitavaroista tulee turkkilaisille aiempaa kalliimpia. Niiden kallistuminen puolestaan nostaa yleistä hintatasoa.

Liiran luisu ei välttämättä jää tähän.

– Uskon, että liira heikkenee edelleen, ellei Turkin keskuspankki jatka tukiostojaan, Kuusisto ennakoi.

Yksi suuri syy liiran luisuun on nimittäin se, että maan keskuspankki ei enää tehnyt tukiostoja samalla lailla kuin ennen toukokuussa käytyjä presidentinvaaleja.

Aiemmin se on pyrkinyt pitämään liiran kurssin vakaana, mutta nyt valuuttavarannot alkavat olla käytetyt. Viime aikoina keskuspankki on Kuusiston mukaan toiminut turkkilaisilta ja ulkomaisilta pankeilta lainaamiensa dollareiden varassa.

Nyt markkinoilla pähkäillään, onko Turkki vihdoin siirtymässä aiempaa puhdasoppisempaan talous- ja rahapolitiikkaan ja palauttamassa itsenäisyyttä keskuspankilleen.

Kaiken takana on presidentti Recep Tayyip Erdogan ja hänen omintakeiset talousoppinsa. Hänen mielestään korkeat korot kiihdyttävät inflaatiota. Tavanomaisen käsityksen mukaan inflaatiota hillitään korkoja nostamalla.

Erdogan valittiin kolmannelle kaudelle viime kuun vaaleissa. Hän on jo aiemmin keskuspankin itselleen uskollisilla johtajilla.

Jotta politiikka muuttuisi, keskuspankin johtoa pitäisi Kuusiston mukaan tuulettaa ja saada sinne henkilöitä, jotka suhtautuvat inflaatioon vakavasti.

Muutoksen tuulia on hieman jo nähty, sillä Erdogan on nimittänyt kokeneen ekonomistin Mehmet Şimşekin valtiovarainministeriksi. Vielä on vaikea arvioida, onko kyseessä vain pr-temppu, vai muuttuuko politiikka todella.

Vaikka jääräpäisenä oman tiensä kulkijana tunnettu Erdogan sallisi politiikan muutoksen, helppoa tulevaisuutta Kuusisto ei Turkille odota.

– Siirtymävaihe voi olla liiran kannata kivulias, hän sanoo.

Turkkilaisille tilanne on vaikea. Hintojen nousu tuntuu jokaisen kukkarossa.