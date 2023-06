EU:n budjettivarat ehtyvät ennen aikojaan, joten Suomen seuraavakin hallitus joutunee osalliseksi unionin rahariitoihin – ja luoviin rahoituskuvioihin, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Euroopan unioni (EU) on kohdannut ja itsekin keksinyt enemmän uusia rahareikiä kuin unionin jo valmiiksi alijäämäisessä budjetissa on varaa.

Tätä menoa unionin toimintoihin ja monenlaisiin jäsenmaiden tukiohjelmiin kuluu runsaammin rahaa kuin EU:n vuosien 2021–27 rahoituskehystä sommiteltaessa odotettiin.

Edessä näyttää olevan vain vaikeita valintoja, sillä joko osa EU:n tukiohjelmista jää ilman kaavailtua rahoitusta tai sitten budjetin aukkoihin on löydyttävä lisärahoitusta.

Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaisi käytännössä jonkinasteista EU:n (ainakin poliittista) rahoituskriisiä ja toinen EU:n lisärahoitusta joko jäsenmailta perittävillä lisämaksuilla tai jäsenmaiden takaamalla uudella yhteisvelalla.

” Odotettavissa lienee EU:lle tavanomaista mutta tällä kertaa kenties totuttuakin tiukempaa rahariitelyä.

Talouslehti Financial Timesin mukaan EU-komission on tällä viikolla määrä esitellä ehdotuksensa unionin ensi vuoden budjetiksi, ja juhannuksen jälkeen vuorossa on monivuotisen rahoituskehyksen tarkastelu. Kummassakin on isoja aukkoja.

Odotettavissa lienee EU:lle tavanomaista mutta tällä kertaa kenties totuttuakin tiukempaa rahariitelyä jäsenmaiden ja ehkä EU:n toimielimienkin välillä.

EU:n parlamentti on jo peräänkuuluttanut lisärahoitusta unionin budjetin tilkkeeksi. Komissio on uusien rahoituslähteiden sijaan esitellyt uusia rahoituskohteita.

Suomen hallitusneuvottelijat ovat puolestaan olleet varsin vaitonaisia EU:n rahoituskysymyksistä. Aihetta ei voi loputtomiin väistellä vaikenemalla.

Yhteisvelkakin on kalliimpaa kuin piti

Unionilta on kulunut ja kuluu rahaa paljon ennakoitua enemmän esimerkiksi inflaation, energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan sekä sodan takia kasvaneen Ukraina-tuen takia.

Samaan aikaan rahaa pitäisi löytyä uusiinkin hankkeisiin, kuten vihreän siirtymän ja teknologiamullistuksen investointeihin, ennen pitkää alkavasta Ukrainan jälleenrakentamisesta puhumattakaan. Komissio haluaisi lisätä Balkaninkin maiden tukemista, jotta ne voisivat kohentaa EU:n jäsenkelpoisuuttaan.

Rahareikien syyt ovat suhteellisen selkeitä, mutta niiden vaikutukset EU:n rahoitukseen ovat silti vaikeita ja siksi myös kiistelylle alttiita.

Ajankohtaisten budjettihuolien taustalla muhii lisää ongelmia EU:n viime vuosien riitaisimmassa rahoitushankkeessa, koronaelvytysrahastossa.

” EU:n velkarahoitus on osoittautunut tuntuvasti kalliimmaksi kuin 800 miljardin euron koronapiikkiä avattaessa oletettiin.

Koronarahaston miljarditukien käytöstä on paljastunut runsaasti epäselvyyttä esimerkiksi suurimpien tukien vastaanottajamaassa Italiassa, jonka hallitus yrittää estää komissiota saamasta tietoa tukirahojen käytöstä.

Lisäksi EU:n velkarahoitus on osoittautunut tuntuvasti kalliimmaksi kuin 800 miljardin euron koronapiikkiä avattaessa oletettiin, sillä yleinen korkotaso on kohonnut rajusti ja EU:n velastaan maksamat korot vielä rajummin.

Näistä monin tavoin pulmallisista sattumista ja tapahtumista johtuu, että Suomikin saanee piakkoin eteensä kehnoja uutisia EU:n rahoituksesta. Osa niistä koskee EU:n vuoteen 2027 ulottuvaa rahoituskehystä, osa jopa vuoteen 2058 ulottuvia Suomenkin rahoitusvastuita.

EU-linjasta tiukka mutta samalla joustava

Helsingin Säätytalolla käytävät hallitusneuvottelut vaikuttavat toistaiseksi keskittyneen Suomen eikä EU:n rahahuoliin.

EU:n rahapula ja varsinkin EU:n lisärahoituksen tarve lienevät hallitusneuvotteluja käyville puolueille vastentahtoisia aiheita, joten ehkä niiden välttelyä voi ymmärtääkin.

Kokoomus on omissa linjauksissaan korostanut EU-maiden omaa vastuuta veloistaan ja muusta julkisesta taloudestaan sekä erikseen vielä korostanut vastustavansa EU:n yhteistä velkaa.

Perussuomalaiset linjaukset ovat periaatteessa samoja mutta sävy vielä ehdottomampi ja tiukempi, minkä lisäksi puolueen pitkäaikaiseen strategiaan on kuulunut pyrkimys eroon EU:sta.

Kummankaan puolueen linjauksia voi olla vaikea sovittaa yhteen EU:sta vastaan tulevien valintojen kanssa – ainakaan ilman hyvinkin luovia tulkintoja.

” Kuinka vaikea valinnasta tulee, siihen vaikuttavat esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattavat EU-linjaukset.

Etenkään kokoomuksen on kuitenkin vaikea nähdä pitävän niin tiukasti kiinni talous- ja velkaperiaatteistaan, että se niiden takia olisi valmis viemään Suomen jyrkkään ristiriitaan EU:n instituutioiden ja suurten EU-maiden kanssa – ja vaikka suistamaan EU:n jonkinlaiseen poliittiseen rahoituskriisiin.

Vaikea valinta voi kuitenkin olla edessä jo hyvissä ajoin ennen kuin nyt muodosteilla olevan hallituksen kausi päättyy. Kuinka vaikea valinnasta tulee, siihen vaikuttavat esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattavat EU-linjaukset ja niiden muotoilut.

Viimeistään hallitusohjelmaa puhtaaksi kirjoittaessa lienee syytä harkita sanavalintoja huolellisesti, jotta EU-linjaukset vaikuttavat perinteisen tiukoilta – mutta ovat samalla kyllin joustavia EU:n rahahuolien luoviinkin ratkaisuihin.