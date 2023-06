Harkitsetko asunnon vaihtoa? Esimerkkilaskelmat näyttävät, miten se kannattaa eri kaupungeissa

Pienestä isompaan asuntoon vaihtava selviää suurissa kaupungeissa aiempaa pienemmällä välirahalla. Kiinteistömaailman esimerkkilaskelmista selviää, että hyöty voi olla jopa 100 000 euroa.

Hintojen laskun ansiosta Helsingissä on nyt parin vuoden takaista kannattavampaa vaihtaa pienemmästä isompaan asuntoon.

Korkojen nousu on hyydyttänyt asuntokaupan ja asuntojen hinnat ovat monissa isoissa kaupungeissa laskeneet. Osalle suuremmasta asunnosta haaveilevia hetki voi asuntoja välittävän Kiinteistömaailman mukaan olla asunnonostolle otollinen.

– Merkittävästi aiempaa pienemmällä lisähinnalla pääsee nyt isompaan kotiin lähes kaikilla isoimmilla paikkakunnilla, erityisesti Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Turussa, sanoo Kiinteistömaailman analyytikko Tony Korkala tiedotteessa.

Esimerkiksi Helsingissä rivitalokolmiosta viiden huoneen omakotitaloon muuttaja tarvitsee välirahaa nyt liki kolmanneksen eli miltei 100 000 euroa vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Laskelmat perustuvat tilastokeskiarvoihin.

Alla olevasta faktalaatikosta selviää, miten tilanne vaihtelee eri kaupungeissa ja tilanteissa. Esimerkkien asunnot ovat käytettyjä.

Osassa kaupunkeja tilanne on päinvastainen. Oulussa ja Porissa on parin vuoden takaista suosiollisempaa muuttaa isosta asunnosta pienempään. Alemmassa laatikossa on tätä kuvaavia esimerkkejä.

Vaikka ostohinnat ovat muuttunet, asuntolainan hoitokulut ovat korkojen nousun vuoksi kohonneet merkittävästi. Kukaan ei tiedä, miten kauan korot vielä nousevat tai kääntyvätkö ne laskuun pian.

Korkala mainitsee, että myös elämisen eri kulut ovat nousseet.

– Jos taloudellinen tilanne sallii, välirahan näkökulmasta erityisesti helsinkiläisillä ja espoolaisilla lapsiperheillä on selkeästi aiempaa parempi paikka vaihtaa isompaan kotiin, Korkala arvioi.

Näissä kaupungeissa hintojen lasku hyödyttää isomman asunnon ostajaa Helsinki 1) Vaihto 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon: Tarvittava väliraha v. 2021: 344 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 265 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 79 000 euroa (-23%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 331 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 233 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 98 000 euroa (-30%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten Espoo 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 460 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 375 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 85 000 euroa (-18%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 362 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 277 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 85 000 euroa (-23%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten VANTAA 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 296 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 285 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 11 000 euroa (-4%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 188 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 158 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 30 000 euroa (-16%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten TAMPERE 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 264 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 242 000 euroa -> välirahaa tarvitaan nyt 22 000 euroa (-8%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 219 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 185 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 34 000 euroa (-16%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten TURKU 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 212 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 186 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 26 000 euroa (-12%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) Vaihto 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 149 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 108 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 41 000 euroa (-28%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten JYVÄSKYLÄ 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 166 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 157 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 9 000 euroa (-5%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 119 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 94 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 25 000 euroa (-21%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten KUOPIO 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 188 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 188 000 euroa - > välirahaa pysynyt ennallaan 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 142 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 117 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 25 000 euroa (-18%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten LAHTI 1) 2h kerrostaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 174 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 142 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 32 000 euroa (-18%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten 2) 3h rivitaloasunnosta 5h omakotitaloon Tarvittava väliraha v. 2021: 113 000 euroa Tarvittava väliraha v. 2023: 74 000 euroa - > välirahaa tarvitaan nyt 39 000 euroa (-35%) vähemmän kuin 2 vuotta sitten Lähde: Kiinteistömaailma