Ruotsi on nyt ennätys­halpa – Pekka huomasi eron Suomeen erityisesti yhdessä asiassa

Pohjamutiin vajonnut kruunu tekee Ruotsin-matkailusta nyt poikkeuksellisen edullista. Esimerkiksi Gröna Lund -huvipuistoon pääsee kotimaisia huvipuistoja selvästi halvemmalla.

Ruotsin laahaava kruunu tekee länsinaapurista houkuttelevan kesälomakohteen. Kruunu on nyt alimmillaan sitten maaliskuun 2009. Valuutta laski viime vuonna yhdeksän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kesäkuun ensimmäisenä maanantaina yhdellä eurolla sai noin 11,60 Ruotsin kruunua.

Helsinkiläinen Pekka (nimi muutettu) vietti toukokuussa kaksi viikkoa Tukholmassa ja yllättyi kaupungin edullisesta hintatasosta. Hän kertoo käyneensä päivittäin lounaalla, ja hintaero Helsinkiin oli hänen mukaansa merkittävä.

Gamla Stanin kahvilat houkuttavat nyt edullisesti.

– Huomasin, että lounaat olivat selvästi halvempia kuin Helsingissä, ja rahalle sai hyvää vastinetta kaikenlaisissa paikoissa, jos vertasi vastaavaan suomalaiseen paikkaan.

Mies korostaa, että kyse oli Tukholman keskusta-alueesta, joka ei välttämättä ole halvin paikka, mutta vertailukelpoinen Helsingin keskustaan, jossa hän käy paljon lounaalla työpaikkansa lähellä.

Hintaero oli muutaman euron luokkaa lounasta kohti. Lounas maksoi Tukholman keskustassa keskimäärin 9–11 euroa. Ilta-Sanomat on nähnyt Pekan lounaskuitteja.

Kruunun lasku vaikutti näkyvän Tukholmassa myös esimerkiksi vaatteiden hinnoissa, jotka olivat miehen mukaan hiukan Suomea halvempia. Tukholmaan suuntaaville Pekalla on seuraava vinkki:

– Jos on hankkimassa jotakin isoa asiaa, kannattaa miettiä, että se voi löytyä Ruotsista edullisemmin. Esimerkiksi lapsiperheille sisäänpääsymaksut ja herkut voivat olla edullisempia.

Pekka on hyödyntänyt edullista kruunua aiemminkin.

– Olen lomilla käyttänyt hyödyksi ja mennyt joskus pohjoiseen laskettelemaan silloin, kun Ruotsin kruunu on edullinen.

Lapsiperheelle Ruotsin-matka voi hintavertailun perusteella toden totta tuoda säästöä. Esimerkiksi Gröna Lund -huvipuistoon pääsee jopa huomattavasti halvemmalla kuin kotimaisiin huvipuistoihin.

Gröna Lundin verkkosivuilla olevan hintakalenterin mukaan sisäänpääsyyn ja kaikkiin laitteisiin oikeuttava aikuisen sisäänpääsymaksu vaihtelee ajankohdan mukaan vajaan 26–39 euron (299–449 kruunun) välillä. Lapselle sama lysti kustantaa reilusta 17 eurosta 30 euroon.

Pohjoismaiden suurimmassa huvipuistossa, Göteborgin Lisebergissä pääsy huvipuistoalueelle ja laitteisiin maksaa vajaat 34 euroa (395 kruunua). Pienille huvittelijoille hinta on reilut 25 euroa (295 kruunua).

Kotimassa huvipuistopäivä käy huomattavasti kalliimmaksi. Linnanmäen koko päivän ranneke maksaa huvipuistosta tai verkkokaupasta ostettuna 47 euroa ja S-Etukortilla ennakkomyyntipisteistä ostettuna 44 euroa. Kolmen viimeisen aukiolotunnin ajaksi huvittelemaan pääsee 37 eurolla. Linnanmäellä ranneke on samanhintainen lapsille ja aikuisille.

Junibacken on monen lapsiperheen suosikkikohde.

Astrid Lindgrenin hahmoille omistettuun Junibackeniin aikuinen pääsee reilulla 14 eurolla (165 kruunulla) ja lapsi noin 12 eurolla (140 kruunulla).

Myös esimerkiksi museoissa on hintaeroja. Modernin taiteen museoon Moderna Museetiin aikuisten pääsylippu maksaa vajaat 13 euroa (150 kruunua) ja alennettu lippu reilut 10 euroa (120 kruunua). Vastaavat hinnat Nykytaiteen museo Kiasmaan Helsingissä ovat 20 ja 12 euroa.

Viking Linen kaupallinen johtaja Minna Tuorila kertoo, että yhtiön matkustajaluvut Turun, Helsingin ja Tukholman väleillä ovat nousussa, nimenomaan sellaisten matkustajien osalta, jotka menevät Ruotsissa maihin. Samoin autojen määrä on lisääntynyt. Kokonaisuudessaan yhtiö lähestyy koronaa edeltävän vuoden 2019 matkustajalukuja.

– Lähialuematkailu perinteisesti kiinnostaa yleisen hintatason noustessa. Sekä Viro että Ruotsi kohteena houkuttavat edullisempaa lomaa hakevia ja Ruotsi nyt erityisesti kruunun heikon kurssin myötä. Viron hintataso on totutusti kotimaata alhaisempi, mutta nyt myös Ruotsin yleensä korkeammat hinnat tuntuvat euroissa kohtuullisemmilta, Tuorila kertoo sähköpostitse.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd puolestaan kertoo, ettei yhtiö pysty sanomaan, onko Ruotsin heikolla kruunulla vaikutusta matkustajamääriin, mutta hänen mukaansa edullinen kruunu on monelle iloinen yllätys.

Nöjdin mukaan tulevan kesän varaustasoa on vielä vaikea arvioida, koska koronan jälkeen matkoja varataan hyvin lähellä lähtöaikaa. Kiivain sesonki yhtiöllä on juhannuksesta koulujen alkuun, jolloin Nöjd arvelee laivojen olevan täynnä.

Viking Linen Tuorila varoittaa varauksen viime tippaan jättäviä siitä, ettei laivaan välttämättä mahdu.

– Huolena on, että jos suomalaiset lomalaiset odottavat viime hetkeen varauksen kanssa, he eivät mahdukaan laivaan, koska myös kansainväliset matkailijat ovat palanneet Pohjoismaihin. He matkustavat usein ryhmissä ja varaavat matkansa hyvissä ajoin, Tuorila sanoo.