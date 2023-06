Putkiremontin hinta voi lyödä ällikällä – tästä hurjat erot johtuvat

Isännöitsijöille tehdyn kyselyn perusteella putkiremonttien hintojen keskiarvo on noin 650 euroa neliöltä. Hinta voi kuitenkin olla satoja euroja enemmän tai vähemmän ja nousta jopa tuhansiin euroihin.

PUTkiremonttia pidetään aikamoisena taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden painajaisena. Usein se haittaa arkea melkoisesti, mutta on myös kallis.

Siinä vaiheessa, kun remontista aletaan puhua, osakkaan on vaikea arvioida, miten paljon hänen pitää maksaa. Mitään ohjehintaa ei ole olemassa.

– Hintahajonta on valtava, sanoo tietoasiantuntija Olli Rekonen Isännöintiliitosta.

Isännöintiliitto julkaisi toukokuun lopulla putkiremonttibarometrinsa, jossa isännöitsijöiltä kysyttiin, millaiset kokonaiskustannukset olivat putkiremontissa, jossa he olivat viimeksi olleet mukana.

Kysymykseen vastasi 57 isännöitsijää. Keskimäärin hinta oli 651 euroa neliöltä. Suurimmassa osassa vastauksia se jäi kuitenkin pienemmäksi, sillä vastausten mediaani eli keskimmäinen luku oli 504 euroa neliöltä.

Joka neljäs remontti oli maksanut 200 euroa tai vähemmän neliöltä, mutta toisaalta joka neljäs remontti maksoi neliöltä vähintään 900 euroa tai enemmän.

– Vaikuttaa siltä, että putkiremonttikäsitteen alle menee niin paljon erityyppisiä remonttihankkeita, Rekonen sanoo.

Hinnat vaihtelevat huomattavasti käytetyistä menetelmistä ja urakan laajuudesta riippuen. Hintahaarukkaa levittää merkittävästi myös se, että samassa yhteydessä saatetaan tehdä muita parannuksia.

Rekonen kertoo, että myös osaan remonteista, joiden hinnan isännöitsijät ovat barometrissa kertoneet, on voinut kuulua vain viemäreiden sukitus. Toisaalta osassa projekti on voinut sisältää myös vaikkapa sähkö- ja tietoliikenneremontin tai jopa jonkinasteisen energiaremontin.

– Pääosin luvut edustavat putkiremontteja, joissa putkiin kohdistuvat työt muodostavat valtaosan kustannuksista, Rekonen arvioi silti.

Kun puhutaan putkiremonteista, yksi tarkoittaa vesijohtoja, toinen viemäreitä ja kolmas molempia.

Hintojen yhteismitallisuutta haittaa myös se, että putkiremontti on häilyvä käsite. Joillekin se tarkoittaa käyttövesijohtojen uusimista, toisille viemärien saneerausta ja kolmansille molempia.

Kaiken kukkuraksi käytettyjen menetelmien hinnat vaihtelevat. Lähtökohtaisesti vanhojen putkien pinnoittaminen esimerkiksi sukittamalla on halvempaa kuin putkien uusiminen. Putkimateriaalitkin ovat keskenään erihintaisia.

Talot ovat yksilöitä. Putkiremonttibarometrin perusteella vaikuttaa siltä, että putkiremontit ovat edullisempia elementtitaloissa kuin muissa kerrostaloissa.

Elementtikerrostaloja on alettu rakentaa 1960–70-luvuilla.

Sen sijaan esimerkiksi satavuotiaissa jugend-taloissa saattaa olla paljon erityyppisiä huoneistoja eri kerroksissa, mikä teettää lisää työtä. Putkiston vaatimukset ovat voineet muuttua vuosikymmenten saatossa ja hintaa nostaa, jos putkien paikkoja vaihdetaan.

Taloussanomien lukija kertoo, että hän omistaa Helsingin Huvilakadulta arvoalueelta asunnon, johon on tulossa putkiremontti. Alustavan arvion perusteella sen hinta on peräti 2 600 neliöltä. Talo on suojeltu ja yhtiössä on vähän asuntoja, mikä nostaa kustannuksia.

Kun useita remontteja tehdään kerralla, hankkeen yhteishinta neliötä kohden voi nousta jopa yli 2 500 euroon.

Urakoiden hinnoittelu pitää isännöitsijöiden näkemysten perusteella ihan hyvin kutinsa. Höttöä tarjouksissa ei heidän mukaansa myöskään yleensä ole.

– Sovittuun perustumattomasta laskutuksesta tai lisätöistä ei ole näyttöä, Rekonen sanoo.

Putkiremonttibarometriin vastanneet isännöitsijät ovat pääosin tyytyväisiä tehtyihin töihin. He saivat arvioida yleistä jälkeä asteikolla yhdestä viiteen ja keskiarvoksi tuli 4,2.

Keskimäärin putkien teknisenä elinikänä pidetään 50:tä vuotta, mutta tilanteet vaihtelevat erittäin paljon.

Kun asia alkaa askarruttaa, taloyhtiön kannattaa selvittää putkiensa tilanne ja se, mitä niille pitäisi tehdä.

– Putkiremontti on pitkä prosessi. Se kannattaa aloittaa ajoissa, Rekonen painottaa.

Pelkästään hankkeen suunnitteluun voi mennä vuosi, ja itse remonttiin menee yleensä kuukausia.

Usein toimeen kuitenkin ryhdytään vasta, kun putket jo vuotavat. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta isännöitsijästä arvioi, että putkiremontti, jota hän on viimeksi hoitanut, on tehty teknisen käyttöiän näkökulmasta viime hetkellä tai liian myöhään.

Tavallisimmin taloyhtiöt rahoittavat remontit taloyhtiölainalla. Korkojen nousun vuoksi lainan hinta on aiempaa kovempi, mutta taloyhtiön tilanne vaikuttaa paljon pankin lainaehtoihin.