Tuulivoimaa nousee Suomeen nyt hurjaa tahtia – näin se näkyy sähkön hinnassa

Sähkön hintaa heiluttavat tuuli- ja aurinkovoiman lisäksi myös kulutusluvut sekä yleinen tunnelma.

Viime vuonna Suomeen rakennettiin uutta tuulivoimaa ennätyksellisen 2 430 megawatin edestä. Tämä lisäys osaltaan tuki sähkön hinnan laskua tämän vuoden alussa. Toukokuussa on ollut jopa päiviä, jolloin sähkön keskihinta on ollut alle nollan.

Tänä vuonna kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Tuulivoima­yhdistyksen laskelmien mukaan kapasiteetin lisäys on noin 1 000 megawatin luokkaa.

Myös tämä lisäys näkyy ensi talven sähkölaskuissa, arvioi Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

– Kyllä se uusi kapasiteetti [tuotantokyky] laskee sähkön hintaa, hän sanoo.

– Kaikki uusi rakennettava kapasiteetti alentaa sähkön hintaa. Viime vuonnahan tuulivoimakapasiteettia tuli 75 prosenttia lisää, ja tänä vuonna lisäys on merkittävä, vaikka ihan samaan mittaluokkaan ei päästäkään.

Osan viime vuoden hankkeista oli alunperin määrä valmistua vasta tänä vuonna, mutta hankkeet saivat uhkaavan energiapulan ja sähkön korkeiden hintojen ansiosta vauhtia. Tuulivoiman lisäksi tänä vuonna rakennetaan myös lisää aurinkovoimaa. Mikkonen muistuttaa, että myös Olkiluoto 3 -ydinreaktori saatiin tämän vuoden puolella vihdoin tuotantokäyttöön.

Sähkön hintaa ennakoivien futuurien perusteella sähkön hinta nousee talvella 10 sentin paikkeille kilowattitunnilta, ja Halvinsähkösopimus.fi -palvelun tekemän vertailun mukaan kaksivuotisissa määräaikaisissa sopimuksissa sähkö maksaa sähköyhtiöstä ja ominaisuuksista riippuen 10–14 senttiä kilowattitunnilta.

Kun sähköpaniikki vuosi sitten oli kovimmillaan, futuurihinnat huitelivat 50–60 sentissä kilowattitunnilta.

– Vielä joulukuussa oltiin yli 40 sentissä kilowattitunnilta. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutunut hinta oli vähän alle kahdeksan senttiä, salkunhallintayhtiö Gasum Portfolio Servicen vanhempi salkunhoitaja Antti Kouvo kertoo Ilta-Sanomille.

Sähkön futuurihinnat ovat hintoja, joilla sähkön myyjät ja ostajat ovat etukäteen sopineet tekevänsä kaupat. Futuurisopimuksilla yhtiöt pyrkivät suojaamaan sähkön saannin ja hintatason tulevaisuudessa. Futuureilla käydään kauppaa johdannaispörsseissä.

Voiko sähkön hinta laskea vielä näistä luvuista, kun tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto vuoden mittaan yhä kasvaa?

– Teorian mukaan futuureissa pitäisi olla hinnoiteltuna markkinoilla jo oleva tieto, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Sähkön futuurikaupan järjestelmä on monimutkainen, mutta Ruususen mukaan tämän vuoden aikana tuotantoon valmistuvien tuuli- ja aurinkovoimaloiden pitäisi siis periaatteessa olla jo mukana ensi talven ennakkohinnoissa.

– Nyt odotetaan sähkön kulutukseen liittyviä täsmentäviä uutisia kieli pitkällä, jotta ne osataan ottaa huomioon sähkön hinnoittelussa, hän sanoo.

Esimerkiksi tiedot alhaisesta sähkönkulutuksesta voisivat aiheuttaa sähkön hintaan laskupaineita.

Tarkkaa arviota siitä, kuinka paljon tuulivoimakapasiteetin lisäys sähkön hintaa laskee, on hyvin vaikea laskea. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että aina ei tuule yhtä lujaa. Tuulisella säällä tuulivoimantuotanto lisää tarjontaa ja laskee hintaa. Tuulettomalla säällä taas tuulivoima on poissa tarjonnasta, mikä nostaa hintaa.

Hintaan vaikuttaa keskeisesti myös kysyntä. Kun kysyntä on vähäistä, jää hintakin helposti alhaiseksi. Ja kun kysyntä on kovaa, nousee myös hinta. Ja jos tuulivoimaa on kovan kysynnän aikaan runsaasti tarjolla, hintojen nousupaineet vähenevät ainakin jonkin verran. Ja sama toisin päin.

– Kun tuulee paljon ja hinnat ovat jo valmiiksi matalat, uusi kapasiteetti ei välttämättä laske hintaa, koska se on jo valmiiksi nollan tuntumassa, Gasum Portfolio Servicen Kouvo sanoo.

Kapasiteetin määrän merkitys sen sijaan korostuu vähätuulisina jaksoina. Jos esimerkiksi tuulta riittää kolmannekseen asennetusta kapasiteetista, on suuri merkitys sillä, onko tämä viisisataa vai tuhat megawattia.

– Sehän vastaisi jo yhtä ydinvoimalaa, Kouvo sanoo.

Fingridin Ruusunen muistuttaa, että sähkön hintaan vaikuttaa myös markkinoilla vallitseva tunnelma.

– Sähkön hintaan hinnoitellaan nyt varmaan myös riskiä, kun olemme vielä toipumassa energiakriisistä, hän sanoo.

Ajan myötä tunnelma markkinoilla saattaa siis rauhoittua ja sähkön hinta laskea, jos riskien arvioidaan pienentyneen.

Ruususen mukaan sähkön tuotannon ennusteet sinänsä lupaavat hyvää, sillä uutta tuuli- ja aurinkovoimaa rakennetaan näillä näkymin lisää myös lähivuosina.

– Ydinvoiman suhteen tärkein tieto on, että kaikki toimii. Uutta ydinvoimaa tuskin ainakaan tälle vuosikymmenelle tulee lisää, Ruusunen sanoo.

