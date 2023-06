Samuel lataa Finnairin uudistuksesta suorat sanat: ”En lähtisi ollenkaan”

Finnairin tuore uudistus kerää sekä ymmärrystä että tuohtumusta. Osa pitää uudistusta reiluna, jotkut taas kokevat hintojen nousun suorana rahastuksena.

Finnair on tiukentanut matkustamon käsimatkatavaroihin liittyviä sääntöjään 1. kesäkuun lähtien ostetuissa lennoissa.

Edullisin lipputyyppi Euroopan sisäisillä matkoilla sisältää enää vain yhden ilmaisen käsimatkatavaran, korkeintaan 40 cm x 30 cm x 15 cm mitoissa olevan laukun, joka mahtuu istuimen alle.

Kyseinen lipputyyppi on nimeltään Economy Superlight ja käytännössä lippu antaa oikeuden tulla koneeseen pienen repun kanssa, mutta ei pienen matkalaukun.

Käsimatkatavaroiden yhteenlaskettu paino on halvimmassa lipputyypissä kahdeksan kiloa. Ainoastaan tilaa ei ole samalla tavalla käytössä verrattuna aiempaan.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla Finnairin tuore päätös herättää tunteita laidasta laitaan.

Dubaihin matkustava Milana kertoo ymmärtävänsä ratkaisun ja sanoo pitäytyvänsä jatkossakin Finnairissa valitessaan kaupunkilomiaan Euroopassa.

– Minä arvotan tärkeimmäksi asiaksi suoraa lentoa. Mahdolliset pienet lisämaksut käsimatkatavaroiden osalta kestän kyllä.

Käsimatkatavaran voi ostaa myös perästäpäin.

Ennen lähtöselvitystä verkosta ostetun lisäkäsimatkatavaran hinta on yhdeksän euroa kotimaan, Skandinavian ja Baltian reiteillä. Muilla Euroopan reiteillä kyseinen summa on 14 euroa.

Milena kertoo tehneensä impulsiivisen päätöksen lähteä yksinään matkalle Dubaihin.

Jos lisäkäsimatkatavaran ostaminen jää vasta lentoasemalle, maksaa se 30 euroa.

25-vuotias Milena ei täysin ymmärrä kritiikkiä lentoyhtiötä kohtaan.

– Vastaava käytäntöhän on ollut jo pitkään halpalentoyhtiöillä.

Lemmenlomalle Kroatian Splitiin suuntaavat sinivalkoisin siivin kirkkonummelaiset Elmeri ja Jasmina.

Liput reissulle tosin oli ostettu jo ennen kesäkuuta, joten uusi käytäntö ei koske heitä tällä reissulla.

– Kyllä se vähän rahastukselta tuntuu, 27-vuotias Elmeri ruotii.

Pariskunta on varustautunut viikon reissuun Adrianmeren äärelle kahdella repulla ja kahdella pienellä matkalaukulla.

– En todellakaan pärjäisi pelkän repun kanssa, niin ikään 27-vuotias Jasmina hymähtää verraten reissunsa käsimatkatavaroita ja uutta käytäntöä Economy Superlight -lipputyypin osalta.

Elmerin ja Jasminan kohde on Kroatian toiseksi suurin kaupunki Split.

Monien suomalaisten mielikuvissa Finnair on se turvallisin, varmin ja laadukkain yhtiö viemään ihmisiä lomalle.

– Minulla on tuollainen mielikuva, mutta tämän jälkeen kyllä kyseenalaistan sen, Elmeri toteaa uunituoreeseen matkatavarasääntöön.

Jasmina taas kertoo kuulleensa, että jotkut Finnairin lentojen asiakaspalveluista ovat ulkoistettu, eikä palvelua saisi välttämättä koneessa enää suomeksi.

– Minulle se on tärkeää, että asiakaspalvelua saa suomeksi, minkä takia olenkin käyttänyt juuri Finnairia.

Helsingin ja Rovaniemen väliä viikoittain suhaava Veli-Matti kertoo olevansa aina liikkeellä käsimatkatavaroilla.

– Ei se herätä mitään ajatuksia, otetaan sitten jatkossa kalliimpi lippu, kahden kassin taktiikalla liikkuva mies paaluttaa.

Lapissa asuva Veli-Matti ei ole muutoksesta millänsäkään.

Päinvastoin aiemmin tällä viikolla 56 vuotta täyttänyt karpaasi kokee muutoksen pikemminkin reiluksi.

– Jos joku ei kerta tarvitse matkatavaroita, niin hän pääsee halvemmalla ja sitten kun tarvitaan matkatavaroita, niin maksetaan vähän isompi hinta sitten lipusta.

Puheet Finnairin mahdollisesti saamasta mainehaitasta muutoksen suhteen, ovat Veli-Matin mukaan ”out of reach”.

– Ei Finski mielestäni kauheasti voittoa tee, että kai ne kulujen mukaan menee.

– Muistan ennen korona-aikaa edestakaisen Rovaniemen ja Helsingin välisen lennon maksaneen melkein 700 euroa, että jos nyt menee jo 300 eurolla, niin ihan hyvä näin.

Veli-Matti kertoo lentävänsä ”ilman muuta” Finnairin asiakkaan jatkossakin.

Essi ja Samuel miettivät onko Finnairin muutos todella muutoksen arvoinen vai pissaako yritys muutoksella jopa omille jaloilleen.

Turun kupeesta Raisiosta Japanin Osakaan suuntaavat 31-vuotiaat Samuel ja Essi eivät sentään ole liikkeellä pelkillä käsimatkatavoilla.

Mielipide Finnairin muutokseen löytyy silti.

– Lennot maksavat muutenkin niin paljon, että yhtään ei tekisi mieli maksaa enempää laukuista, Samuel miettii.

Lyhyemmän reissun hän kertoisi yrittävänsä selvitä pelkästään repulla.

– Tai sitten en lähtisi ollenkaan, hän lataa ja hymähtää päälle.

Essi taas koskee Finnairin uudistuksen yllättävänä, eikä niinkään hyvällä tavalla.

– Olen mieltänyt, että halpalentoyhtiöt ovat niitä, joilla ”reppureissataan”.

– Jos minun täytyy maksaa käsimatkatavarasta lisää, niin kyllä minä sitten valitsen sen halpalentoyhtiön.

Finnairin viestintäjohtajan mukaan yhtiön henkilökunta pyrkii tarkkailemaan matkustajia ja tunnistamaan mahdolliset ristiriitaiset tilanteet.

Pariskunta jää pohtimaan uudistusta isossa kuvassa.

– Jos jostain on säästettävä, niin onko se sitten tämä, Samuel heittää.

– Onko se sitten sen arvoista? Pissataanko tässä sitten omille jaloille, Essi kysyy.

Molemmat ovat sitä mieltä, että tärkein asia lentoja valitessa on hinta-laatusuhde.

– Ei nyt halvimmalla mennä, jos lentoaika on 30 tuntia, Essi summaa.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo monien ”paljon matkustavien” olleen tyytyväisiä, että käsimatkatavaroihin kiinnitetään enemmän huomiota.

– Tietysti on ihmisiä, joiden mielestä muutos on hankala, mutta näinhän se on aina, kun joku asia muuttuu.

Finnair on joutunut viime vuosien varrella muuttamaan käytäntöjään. Esimerkiksi kotimaan ja Euroopan lennoilla tarjotaan maksutta ainoastaan vettä sekä mustikkamehua.

Suomalainen ihminen elää kahvista, mutta Finnairin lennolla siitä pitää maksaa.

Tallqvist näkee yhtiön valttikorttien olevan muissa asioissa kuin ilmaisessa kahvitarjoilussa.

– Meidän lennot lähtevät aika mukavin aikatauluin, meillä on erittäin hyvä verkosto suomalaisille ja me lennämme kunkin kohdekaupungin ”ykköskentälle”.

Helsinki-Vantaalta Osakaan on pitkä matka, mutta lentäen matka taittuu noin 12 tunnissa. Samuel ja Essi ihmettelevät Finnairin tuoreinta päätöstä.

Muutos tukee hänen mukaansa myös lentojen täsmällisyyttä, kun ylimääräinen sekoilu käsimatkatavaroiden kanssa sekä lähtöportilla että koneessa vähenee.

– Kaikki lentoyhtiöt ovat tehneet sen, minkä halpalentoyhtiöt ovat aloittaneet eli lähteneet pilkkomaan tuotetta.

– Tämä on looginen kehitys lentoliikenteessä ja se mahdollistaa asiakkaalle sen, että jokainen on valitsee sen lipputyypin mikä itselle parhaiten sopii.

Uutta halvinta lipputyyppiä tullaan Finnairin toimesta valvomaan kentällä jossain määrin.

Tallqvistin mukaan yhtiön henkilökunta pyrkii tarkkailemaan matkustajia ja tunnistamaan mahdolliset ristiriitaiset tilanteet.

– Asiakkaalla on ehkä kovin monta käsimatkatavaralaukkua tai selkeästi liian iso laukku, kuten esimerkiksi rinkka.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist toteaa, että kaikki lentoyhtiöt ovat tehneet sen, minkä halpalentoyhtiöt ovat aloittaneet eli lähteneet pilkkomaan tuotetta nimeltä lentäminen.

Tällaisessa tilanteessa Finnairin henkilökunta tarkistaa, että onko asiakas lentämässä Finnairin lennolla ja minkälaisella lipputyypillä.

– Tarvittaessa sitten ohjataan viemään matkalaukku ruumaan jo ennen kuin ollaan porteilla.

Turvatarkastuksen henkilökunta on Finavian työntekijöitä, jotka eivät puutu asiaan omassa valtakunnassaan.

Sen sijaan H-hetkellä lähtöportilla voi tulla suru puseroon, jos lipun tarkastuksen yhteydessä huomataan, että lipputyypillä ei ole oikeutta muuhun kuin pieneen laukkuun.

Kyseisessä tilanteessa ylimääräiset laukut tai kassit siirretään ruumaan.

– Siitä menee maksu, ja se totta kai vie aikaa.

– Se on kaikkien etu, että siellä (matkustamossa) ei tarvitse odotella sitä niin sanottu ”käsimatkatavara-tetristä”, Tallqvist päättää hyväntuulisena.