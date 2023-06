Poikkeuksellinen satavuotias rakennus myydään yhdellä eurolla – ”Sen takia kauppahinta on mikä on”

Kauppahinnan syynä on talon haastavuus, ostaja perustelee.

Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelemaa rakennusta on käytetty muun muassa koronarokotuksiin sekä taiteilijoiden työ- ja näyttelytilana.

Helsingissä Jätkäsaaressa pitkään tyhjillään olleeseen varastorakennukseen suunnitellaan muun muassa ravintola-, terassi- ja tapahtumatilaa. Rakennuksen kauppahinnaksi on sovittu yksi euro.

– Se on tämän hetken markkinahinta, kertoo Mattias Lindfors kiinteistösijoitusyhtiö Cobbleyard Real Estate Oy:stä.

Yhtiö on Helsinki Capital Partners -rahastoyhtiön mukana HCP Bricks -kiinteistörahastossa, joka on ostamassa Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevaa L3-makasiininrakennusta Helsingin kaupungilta.

– Onhan sillä kiinteistöllä toki korjausvelkaa, Lindfors toteaa.

– Se on haastava talo, ja sen takia kauppahinta on mikä on.

Kauppaan kuuluu myös tontin 50 vuoden vuokrasopimus ja osto-optio tonttiin.

Hänen mukaansa talon kunnostus vaatii kymmeniä miljoonia euroja.

Ensi vuonna sata vuotta täyttävän L3-makasiinin on suunnitellut Lars Sonck, yksi Suomen tunnetuimmista jugend-arkkitehdeistä, jonka käsialaa ovat muun muassa Kallion kirkko, Tampereen tuomiokirkko, Helsingin pörssitalo, Eiran sairaala, Arena-kortteli Kalliossa, presidentin kesäasunto Kultaranta Naantalissa, Mikaelin kirkko Turussa, säveltäjä Jean Sibeliuksen koti Ainola sekä lukuisia muita merkittäviä rakennuksia.

Lue lisää: Arvokas jugendtalo tuli myyntiin Helsingin paraatipaikalla

Varastomakasiini on suojeltu rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokkaana rakennuksena, joten korjauksissa ei saa tehdä muutoksia, jotka heikentävät talon rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoa.

Silti esimerkiksi rakennuksen julkisivu, katto ja putket vaativat korjausta.

– Alakerran tilat ovat käyttökelpoiset nytkin, sillä kaupunki on tehnyt sinne suhteellisen merkittävän investoinnin. Käyttäjien saaminen vaatii kuitenkin investointeja, Lindfors sanoo.

Viime vuosina moni helsinkiläinen on käynyt L3-makasiinirakennuksessa, sillä siellä toimi yksi kaupungin koronarokotuspisteistä. Rakennuksessa on toiminut myös taidegallerioita ja taiteilijoiden työtiloja.

L3-makasiinille on etsitty käyttöä jo kauan. Esimerkiksi Tallink harkitsi vuosituhannen alussa makasiinirakennukseen käyttämistä hotellina. Viereinen L2-makasiini toimii nykyään Clarion hotellin kongressikeskuksena.

Kiinteistössä on rakennusoikeutta 11 000 kerrosalaneliötä. Lindforsin mukaan rakennuksen tilojen suunnittelutyö on kesken, sillä se pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan vuokralaisten tarpeita kuunnellen.

Vuokralaisten etsiminen on kuitenkin vielä kesken, ja samoin itse kauppasopimus.

Teknisesti L3-makasiinista on tehty vasta tonttivaraus, mutta varsinainen kauppasopimus on ehdollinen. Lindforsin mukaan kauppa toteutuu aikaisintaan syksyllä, jos yhtiö saa tiloihin riittävästi vuokralaisia.

Kaupunki toivoo rakennukseen monipuolisia kulttuuria, vapaa-aikaa ja yhdessäoloa palvelevia tiloja.

Alustavien suunnitelmien mukaan makasiinin keskelle tulee avoin atrium-tila, jonka ympärille suunnitellaan muun muassa lasiseinillä rajattuja ravintoloita, liiketilaa ja tarpeen mukaan muunneltavia tiloja.

– Hienoa on myös sijainti siinä meren vieressä. Olemme saaneet viestiä joka suunnasta, että olisi hienoa saada tämä käyttöön tämä talo, joka on ollut niin pitkään tyhjänä. Olemme saaneet yhtälön, joka toimii, Lindfors uskoo.

Rakennuksen katutaso aiotaan avata yleisölle, kunnostaa terasseja ja avata niitä lisää.

Toiseen kerrokseen on suunniteltu toimistotiloja ja ylempiin kerroksiin näyttelyihin ja luovaan toimintaan soveltuvia hybriditiloja.

Ylimpien kerroksien tilat eivät suoraan sovellu toimistokäyttöön, mutta voivat toimia näyttely- tai tapahtumakäytössä.

– Neljännessä kerroksessa on pieniä ikkunoita ja korkeaa tilaa. Kolmannessa kerroksessa on terassit merelle päin, ja niitä voidaan ottaa osittain toimistokäyttöön, Lindfors kertoo.

– Näistä erikoistiloista on ollut yllättävän hyvä kysyntä, kyllä niihin löytyy käyttäjiä. Tavoitteena on löytää taloon hyvä yhdistelmä toimintoja, jotka tukevat toisiaan.

Kauppaan sisältyy myös satamanosturi.

Tavoitteena on ollut saada L3-makasiini käyttäjille ja yleisölle avoimeksi ensi vuonna.

– Vuosi 2024 on meillä edelleen tavoitteena, kun talo täyttää 100 vuotta, mutta suunnitelma elää. Aikataulu on vielä auki, eikä rakennustöitä ole vielä aloitettu, Lindfors sanoo.

Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti.