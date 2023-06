Ruotsin keskuspankilta tuli varoitus kiinteistösektorin ongelmista

Velalla pyörivä kiinteistösektori on pulassa korkojen noustua.

Ruotsissa rahoitusjärjestelmään kohdistuvat riskit ovat kasvaneet erityisesti kiinteistösektorilla, jonka on raskaasti velkaantunut ja jonka paino pankkien salkuissa on iso.

Näin varoittaa Ruotsin keskuspankki Riksbank torstaina julkaisemassaan rahoitusvakausraportissaan.

Riksbank näkee, että korkojen nousun seurauksena kiinteistöyhtiöihin kohdistuu painetta. Näin osin siksi, että yhtiöiden rahoituskustannukset kasvavat ja osin siksi, että niiden kiinteistöomistusten arvo laskee.

– Useilla yhtiöillä on rahoitustarpeita. Riksbankin mielestä on tärkeää, että yhtiöt jatkavat taseidensa vahvistamista, keskuspankki sanoo.

Viime aikoina huolta on aiheuttanut erityisesti SBB-kiinteistösijoittaja, joka etsii itselleen ostajaa. Yhtiön luottoluokitus on laskenut roskalainatasolle ja se on joutunut keskeyttämään osingonjaon, myymään omaisuuseriään ja peruuttamaan suunnittelemansa osakeannin.

SBB on hankkinut viime vuosina kymmeniä kiinteistöjä myös Suomesta, muun muassa päiväkoteja. SBB omistaa Suomessa yhteensä parisataa kiinteistöä yli 90 paikkakunnalla. Niiden yhteenlaskettu arvo on noin miljardi euroa.

SBB ei kuitenkaan ole vaikeuksiensa kanssa yksin. Luottoluokitusyhtiö Moody’s kertoi aiemmin tällä viikolla, että se on laskenut luottoluokitusta tai luokitusnäkymiä peräti puolelle seurannassaan olevista ruotsalaisista kiinteistöyhtiöistä.

Kiinteistöalaan kohdistuvat huolet ovat tarttuneet myös Ruotsin kruunuun, joka valuuttamarkkinoilla on painunut suhteessa euroon heikoimmilleen vuosikymmeneen.

Ruotsissa 1990-luvun finanssikriisi käynnistyi juuri kiinteistösektorilta, joka tuolloin oli paisunut nopeasti ja toimi valtavalla velkavivulla.

Ruotsin finanssivalvonnan (FI) mukaan pankit ovat nyt viime kriisiä paremmin varustautuneita, sillä vuosien 2008–2009 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen ne ovat kasvattaneet pääomapuskureitaan. Myös kriisinratkaisujärjestelmää on parannettu.

Ruotsalaispankkien yrityslainasalkusta 45 prosenttia on kiinteistösektorin lainoja.